Terör örgütü PKK'dan Kılıçdaroğlu'na bir destek daha: Sözde üst düzey isim Alman basınına açıkladı

Alman gazetesi Junge Welt, terör örgütü PKK/KCK'nın Dış İlişki Komitesi üyesi Roni Serdem ile yapılan bir röportajı yayımladı.Haberde terör örgütü PKK, 'Kürt Özgürlük Hareketi' olarak skandal bir sıfatla tanımlanırken, 'Türkiye cumhurbaşkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna Serdem dikkat çeken cevaplar verdi.Serdem, 'Kürtler'in de içinde yer aldığı 'Çalışma ve Özgürlük İttifakı' Kılıçdaroğlu'na olan desteği ilan etti. Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını isterim. Ona bir şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum' sözlerine yer verdi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazansa da Kürtleri'in sözde özgürlük mücadelesini yoğunlaştıracağını söyleyen Serdem, 'Seçimden sonra bu yolumuzda devam edeceğiz' dedi.Bu, terör örgütünün Kılıçdaroğlu'na verdiği ilk destek değil. Birkaç gün önce de PKK/KCK'nın Sözde Yürütme Konseyi Eşbaşkanı 'Bese Hozat' kod adlı Hülya Oran, Kılıçdaroğlu'na oy isterken 'iç savaş' tehdidinde bulundu.Eli kanlı elebaşı Bese Hozat, HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti'yi masumlaştıran ve demokratik bir oluşum gibi göstermeye çalışırken, 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na da oy istedi. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın gösterdiği adaya oy verilmesini isteyen PKK elebaşı Hozat, 'Erdoğan'ın, diktatör Erdoğan'ın yıkılması için de Yeşil Sol Parti'nin, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adres gösterdiği adaya da tüm halkımızın oy vermesi gerekiyor.' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.Bebek katili, teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen Hozat, 'Dünya çapında ve güçlü bir sahiplenme gelişiyor. Ve bu sahiplenme beraberinde Önder Apo'nun fiziki özgürlüğü için de güçlü bir mücadele gücü ortaya çıkarıyor. Dikkat edersek; Önderliğin fiziki özgürlüğü için mücadele artık giderek dünyaya yayılıyor. Ciddi bir sahiplenme dünya çapında gelişiyor. Evrenselleşen bir mücadele haline geliyor. Bu son derece önemlidir.' ifadelerini kullandı.Terör örgütü PKK elebaşı Bese Hozat,14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri Cumhur İttifakı'nın kazanması durumunda iç savaş çıkartacaklarını itiraf etti. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki mahkumiyeti üzerinden AK Parti MHP'ye karşı 'faşist iktidar' diyerek alçak suçlamalarda bulunan Hozat, 'Bu rejim iktidarda kalırsa Türkiye'nin geleceğinin de ne olduğunu ortaya koyuyor. Bu bir iç savaşa çağrıdır. Bunun zeminini adım adım hazırlıyorlar. Rejim, Türkiye'de iç savaşın zeminini adım adım döşüyor. Bu İmralı işkence, tecrit sistemine, karşı çok güçlü mücadele etmek gerekiyor.' diye konuştu.