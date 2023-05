Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu açıklaması: Biz siyasete dönük her türlü şiddete karşıyız

Seçime az bir süre kala, meydanlardaki hareketlilik devam ediyor. Liderler, şehir şehir dolaşarak miting yapıyor.Millet İttfakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile mitinglere katılan Ekrem İmamoğlu da dün Erzurum'a gitti.İmamoğlu'nun Erzurum mitingi ise olaylı geçti. Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da bir grup tarafından taşlı saldırıya uğradı.Konuya ilişkin ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklama yaptı. NTV'de Funda Görey'in sorularını yanıtlayan Çelik, 'Prensip olarak biz her türlü şiddete karşıyız' dedi.(İmamoğlu'na mitingde taşlı saldırı) 'Dikkatli bir şekilde takip ettik, birden fazla olayı var. Biz her türlü şiddete karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Biz siyasetin özgürce yapılabilmesini istiyoruz. Dış müdahalenin manipülasyonun olmaması gerekir. Bir şiddet olayı asla onaylanamaz. Mazur görülmesi söz konusu olamaz. Kurallı siyasete dikkat etmek lazım, YSK'nın belirlediği yerlerde faaliyetleri yapıyoruz. Aksi takdirde bir meydan var ve 5 partinin geldiğini düşünün. 'Burası miting alanı değil' uyarısı ve yönlendirmesi gerekir. Trafikten tutun da güvenliğe kadar bir çok yolu var. Bu kurallı siyasete dikkat etmek lazım.'Ben burada yapacağım' derseniz kurallı siyasete dikkat etmediğiniz anlama geliyor. Biz herkese geçmiş olsun diyoruz. Esas olan da birincisi kurallı siyaset ikincisi de kışkırtmadır. Birileri bir şey yapmışsa kapsamlı soruşturma yapılacaktır. İBB Başkanı en ufak bir olayda direk Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Bu yakışıksız bir beyandır. Fiziki bir şiddete karşı olduğumuz gibi sözel şiddete de karşı olmamız gerekiyor.Otobüsler oraya yerleştirildi diye başlamış olay, orası miting alanı değil. Millet İttifakı bir çok yerde miting yaptı ve güvenlik güçleri her zaman güvenliği sağladı. Orada bir ihmal varsa ona da bakılır. Türkiye'nin her yerinde herkes miting yapıyor. Herkes için güvenlik tedbiri alınıyor. Şiddeti topyekün reddediyoruz. Üzücü bir hadise yaşandı, herkese geçmiş olsun diyoruz.Siyaset rekabet alanı. Zaman zaman üsluplar sertleşebilir. Siyasetçinin üzerine düşen bu sakinliği sağlamaktır. Partilerimiz farklı olabilir. Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti. Rakip başka şeydir, hasım başka şeydir. Husumet ve hasımlık düşmanlıkta olur. Biz, Cumhuriyet'in kazanımını büyütmeye çalışıyoruz.(Kılıçdaroğlu'nun sokağa çıkmayın açıklaması) Bunlar bir tecrübesizlik ve sorumsuzluk. Vatandaşımız kaybetmez, herkes kazanır. Sandığın iktidarı belirleme gücü kazanıyor. 'O gece çıkmayın, bir takım provokasyonlar olacak' demek başlı başına provokatif söylem.Her zamanki gibi seçimlerde kaybedenler ve kazananlar olacak. Biz birinci turda bu işi bitireceğiz. Hiçbir vatandaşımız kaybetmeyecek. Ondan sonra önümüze bakacağız.'