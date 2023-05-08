Mutfakta Gülşah Var kimdir? Gülşah Şen nereli? Gerçek adını duyan hayretlere düşüyor...

Yemek konusunda bir numara olan Gülşah Şen, kendi adını taşıyan 'Mutfakta Gülşah var' programını sunuyor. Beyaz TV'de her hafta sonu ekranlara gelen, izleyiciyi ekranlara kitleyen ve yüzleri güldüren popüler programın büyük bir kitlesi bulunmakta. Bu sayede insanlar programın sunucusunun kim olduğunu, nereli olduğunu, evli mi değil mi, çocukları var mı yok mu merak ediyor. İşte bu ve buna dair tüm sorularınızın cevabı...

MUTFAKTA GÜLŞAH VAR KİMDİR?

AŞÇI GÜLŞAH ŞEN EVLİ Mİ?

Yemek konusunda bir numara olan Gülşah Şen, kendi adını taşıyan 'Mutfakta Gülşah var' programını sunuyor. Beyaz TV'de her hafta sonu ekranlara gelen, izleyiciyi ekranlara kitleyen ve yüzleri güldüren popüler programın büyük bir kitlesi bulunmakta. Bu sayede insanlar programın sunucusunun kim olduğunu, nereli olduğunu, evli mi değil mi, çocukları var mı yok mu merak ediyor. İşte bu ve buna dair tüm sorularınızın cevabı...Mutfakta adeta bir uzman olan Gülşah Şen'in anne tarafı çerkez, baba tarafı arnavut olan Gülşah Şen Sakarya-Adapazarı'nda yemek tutkunu bir ailede büyüdü. İlk ve ortaokulu Sakarya'da lise eğitimini de İstanbul'da tamamladı. Üniversite eğitimine Bursa Uludağ Üniversitesi'nde devam etti.Küçük yaşlardan beri yemek pişirmeye sevdalı olan Gülşah Şen annesinin dil ve uluslararası taşımacılık firmalarında uluslararası satış ve pazarlama departmanlarında görev aldı. Yaşamına İstanbul'da devam eden Gülşah Şen 2006 yılında Mahmut Muaz Şen ile evlenerek ankara'ya taşındı. Eğitimini aldığı sektörde Ankara'da özel kurumlarda yönetici olarak çalıştı. İçten içe mutfak sevdasına yeniş düşen Gülşah Şen 2009 yılında kariyer hayatına son verip sevdasının peşinden gitrmeye karar verdi. Mutfak sanatlarını en ince ayrıntısına kadar öğrenmek için ülkeyi karış karış gezip ülkemizin dünya çapındaki şeflerinden özel eğitim ve dersler alarak bilgi açığını kapattı.Kendi reçetelerini yazmaya başlayıp doğal yeteneğiyle bilgisini bir araya getirdiği gün Muzzi Cookies Handmade Catering firmasını kurdu ve herkes tarafından tanınan vazgeçilmez lezzetlerin adresi oldu. Bu yolculuğuna ekran tecrübesini de ekleyerek bilgi birikimini, zor tariflerin aslında kolay bir yolunun olduğunu ''Ben yapabiliyorsam siz de yapabilirsiniz'' teması altında ekranlara taşıdı.İlk programı beIN Gurme ekranlarında kolay mutfak olarak ekranlara geldi. Zor tarif yoktur, her işin bir kolayı vardır ve iyi yemek yapmak için pahalı ekipman ve pahalı malzemelere değil iyi fikirlere ihtiyaç vardır temalı programı 536 bölüm olarak devam etti.Çekimleri İstanbul'da yapılan programına pandemi nedeniyle ara verip stüdyosunu Beyaz TV Ankara'ya taşıdı. ''Mutfakta Gülşah Var'' isimli programı Beyaz TV'de 3 sezondur yayınlanmaya devam etmektedir.İnstagram GULSAHSEN.COM.TR hesabı üzerinden, eşsiz tarif videolarını takipçileeri ile paylaşmaya devam etmekte olup, modern tasarıma sahip olan sosyal medya stüdyosunda çekimlerine aralıksız devam etmektedir. Evliliğin 17 yılını tamamlayan Gülşah Şen, 2012 yılında dünyaya gelen kızı Feyza Şen ve Eşi Mahmut Muaz Şen ile Ankara'da yaşamını sürdürmektedir.