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Beyaz Gazete
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Mansur Yavaş'ın Adana mitinginde HDP bayrağı sallandı...

Millet İttifakı'nın Adana'da düzenlediği mitinge HDP'liler de katıldı. Mansur Yavaş'ın sahnede konuşma yaptığı sırada HDP ile CHP bayraklarının birlikte sallandığı görüldü.

Mansur Yavaş'ın Adana mitinginde HDP bayrağı sallandı...
Ekleme: 8.05.2023 - 20:41 Güncelleme: 8.05.2023 - 20:58 / Editör: Ozge Selin
Mansur Yavaş'ın Adana mitinginde HDP bayrağı sallandı...
Cumhurbaşkanı adayları, düzenledikleri programlarla seçmenlerle bir araya geliyor.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, 6'lı masadaki diğer parti liderleri de destek veriyor.

Yavaş ve İmamoğlu miting miting dolaşıyor

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vaadinde bulunduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş da miting miting dolaşıyor.

Özellikle iki ismin yer aldığı programlarda, beklenen ilgi ise gösterilmiyor.

Bunun nedeni olarak da CHP'nin Kandil'in desteğini alması olarak gösteriliyor.

Mansur Yavaş'ın Adana mitinginde HDP bayrağı sallandı...

Kandil'den destek yağıyor

Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri desteği her platformda açıklayan Kandil ve HDP, CHP'nin mitinglerine de katılmayı eksik etmiyor.

Eleştiriler çığ gibi büyürken ve Millet İttifakı'na destek azalırken, Mansur Yavaş ise sık sık terör örgütüne karşı olduklarını dile getiriyor.

Mansur Yavaş'ın Adana mitinginde HDP bayrağı sallandı...

Adana'da HDP bayrakları sallandı

Bugün ise İmamoğlu, Akşener, Kılıçdaroğlu ve Yavaş Adana'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Mansur Yavaş'ın sahnede konuşma yaptığı sırada HDP bayraklarının sallandığı görüldü.

O anlar sosyal medyada gündem olurken, özellikle Yavaş yeniden tepkileri üzerine topladı.

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