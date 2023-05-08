Kumpasçı CHP’li müdür 9 yıl hapisle yargılanacak...

Ödediği emlak vergisinde kendisinden fazla ücret alındığını fark edip hakkını arayan avukat Murat Sultansu, CHP'li Maltepe Belediyesi çalışanlarının tepkisiyle karşılaştı. Tartışma esnasında belediye başkanına hakaret ettiği iddia edilen avukat, hakkında tutulan sahte tutanakla sanık oldu. Belediye emlak tahakkuk şefi Tunay Saygılı'nın avukat Sultansu'ya kumpas kurduğu ortaya çıkınca bu kez avukat beraat etti, şef sanık oldu. Savcılık, şüphelinin bir toplantıda olmasına rağmen olayı duymuş gibi sahte resmi belge düzenlediğini kaydetti. "Bu belgeyle avukatın yargılanmasına neden olarak iftira suçunu da işledi" dedi. Saygılı'nın "resmi belgede sahtecilik" ve "iftira" suçundan 9 yıla kadar hapsini istedi.

İstanbul Barosu avukatlarından Murat Sultansu, Maltepe Belediyesi'nde emlak tahakkuk şefi Tunay Saygılı'dan şikayetçi oldu. İddiaya göre avukat Sultansu avukatlık ofisi olarak kullandığı işyeri için emlak vergisini ödedi. Ancak kendisinden fazla ücret alındığını fark eden avukat, belediyeye gidip durumu söylediğinde emlak bürosundaki belediye çalışanların 'ödeyeceksiniz tabi' diye bağrışlarıyla karşılaştı. Tartışma yaşandı.SAHTE TUTANAKLA SANIK YAPIP YARGILATTIOlay bununla da sınırlı kalmadı. Şef Tunay Saygılı, avukat Murat Sultansu hakkında gerçeğe aykırı tutanak düzenleyip, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a hakaret etmiş gibi gösterdi.Sultansu hakkında açılan davada çark eden Saygılı, 'Olay esnasında bir toplantıdaydım. Dediklerini duymadım ancak personelim bu sözleri duyduklarını söyledi' dedi. Avukat Sultansu ise beraat etti.PERSONELİYLE TUTANAK TUTUP ŞİKAYETÇİ OLDUSahte tutanakla sanık olan avukat Murat Sultansu'nun şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılık, olay günü çıkan tartışmaya ilişkin Maltepe Belediyesi'nde emlak tahakkuk şefi Tunay Saygılı'nın tutanak tutarak personeliyle birlikte imzaladığını ve bu tutanakla avukat Sultansu'dan şikayetçi olunarak dava açıldığını belirtti.HEM EVRAKTA SAHTECİLİK HEM İFTİRAŞüpheli belediye çalışanının toplantıda olduğu halde avukat Sultansu'nun belediye başkanına hakaret söylemini duymuş ve bu olayın tanığı olmuş gibi sahte resmi belge düzenlediğini kaydeden savcılık, 'Bu belgeye dayanarak müştekinin yargılanmasına neden olup iftira suçunu da işledi' dedi. Emlak tahakkuk şefi Tunay Saygılı'nın 'resmi belgede sahtecilik' ve 'iftira' suçundan 9 yıla kadar hapsini istedi.