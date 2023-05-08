İYİ Parti'den İmamoğlu'na veto: Ertuğrul Kuşderci'den kaçak mitinge 'hayır' imzası

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde Sivas'ta miting alanı dışında miting düzenledi.7 Mayıs'ta kaçak miting yapan İmamoğlu hakkında, Sivas Merkez 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından belirlenen alanın dışında halka seslendiği gerekçesiyle AK Parti adına İlçe Seçim Kurulu Üyesi Av. Bünyamin Er tarafından suç duyurusunda bulunuldu.Yaşanan bu gelişmeler sonrası ise ortaya çıkan bir detay dikkat çekti.İmamoğlu'nun Sivas'ta miting yapmak için bulunduğu talebe İlçe Seçim Kurulu'nun verdiği cevapta, 'izin verilmemesi' yönünde oy kullananlar arasında İYİ Parti'li Seçim Kurulu üyesi Ertuğrul Kuşderci'nin de olduğu görüldü.İttifak ortağı tarafından veto yediği ortaya çıkan İmamoğlu'nun bu konuda İYİ Parti'ye vereceği karşılık ise merak konusu oldu.