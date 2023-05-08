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Beyaz Gazete
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Görenler bir daha baktı! Takla atan araç dik durdu

Adana'nın Feke ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan hafif ticari araç, dik halde durdu. Sürücünün kazada yaralanan oğlu Sinan Akgül, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Ekleme: 8.05.2023 - 16:35 Güncelleme: 8.05.2023 - 16:38 / Editör: Ozge Selin
Görenler bir daha baktı! Takla atan araç dik durduOsman Akgül yönetimindeki, plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, Tenkerli istikametine doğru ilerlerken kontrolden çıktı.

Takla atan araç, tarlada dik halde durdu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Osman Akgül'ün yanındaki oğlu Sinan Akgül yaralandı. Araçtan çıkartılan Sinan Akgül, Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İlk müdahalesi yapılan Akgül, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görenler bir daha baktı! Takla atan araç dik durdu



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