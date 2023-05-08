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Fatih Dönmez açıkladı! Seçim günü kesintilere karşı tüm önlemler alındı

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, seçim gününe ilişkin yaptığı açıklamada, aydınlatma tesislerinin çalışır durumlarının tamamlandığını vurgulayarak siber saldırılara karşı tedbirlerin alındığını ifade etti.

Ekleme: 8.05.2023 - 10:50 Güncelleme: 8.05.2023 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
Fatih Dönmez açıkladı! Seçim günü kesintilere karşı tüm önlemler alındı
Türkiye 14 Mayıs'ta kritik seçime gidiyor.

Binlerce vatandaşın heyecanla beklediği seçime sayılı günler kala seçim çalışmaları sürüyor.

Adayların il ve ilçelerdeki ziyaretleri hız kesmeden sürerken bir diğer yandan da teknik sorunlar ortadan kaldırılıyor.

Yurdun her köşesinde bu kapsamda önlemler alındı.

Özellikle afet bölgelerinde vatandaşın oy kullanmasına ilişkin yürütülen çalışmalarla önlemler alındı.

'Jeneratörlerin onarımları yapıldı'
Seçim hazırlıkları devam ederken önlemlerin alındığına ilişkin Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den yeni bir açıklama geldi.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Genel aydınlatma tesislerinin çalışır durumları ve teçhizat kontrolleri tamamlandı, jeneratörlerin onarımları yapıldı. Siber saldırılara karşı tedbirimizi aldık.' ifadelerini kullandı.

'Siber saldırılara karşı gerekli önlemleri de aldık'
Bakan Dönmez şu ifadeleri kullandı:

'14 Mayıs'ta tüm seçmenlerimizin oylarını güven içerisinde kullanabilmesi için Bakanlık olarak bütün kurum ve kuruluşlarımızla ortak çalışmalar yürütüyoruz.

Bu süreçlerde il ve ilçe oy toplama merkezleri, seçim kurulları, adliye binaları, seçimde kullanılacak havaalanları, parti binaları ve Yüksek Seçim Kurulu gibi kritik noktaları besleyen şebeke unsurlarında ivedilikle bakım çalışmaları yapıldı.

Yine kritik noktalarda bulunan genel aydınlatma tesislerinin çalışır durumları ve teçhizat kontrolleri tamamlandı. Envanterimize kayıtlı bütün jeneratörlerin durumları belirlenerek gerekli bakım ve onarım işlemleri yapıldı.

Ayrıca jeneratörlerimiz kritik noktalar göz önünde bulundurularak operasyon merkezlerimize dağıtıldı. Siber saldırılara karşı gerekli önlemleri de aldık. SCADA ve iletişim altyapısı kontrollerini yaptık.

Seçim günü kritik bölgeler için Emniyet Genel Müdürlüğümüzden destek talebinde bulunduk. İletişim sistemlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanması ihtimaline karşılık Mobil Telsiz Sistemi ve Uydu Telefonu alternatifleri hazırlandı.

Seçim günü görev alacak arıza ekip personeli sayılarını belirledik ve kriz merkezlerini oluşturduk.'
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