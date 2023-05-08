EYT'lilere emekli ikramiyesi müjdesi: Saatler kaldı

Emekliye bayram ikramiyesi yeni düzenlemeyle yüzde 82 artışla 2 bin liraya çıkarıldı. Emekliler hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2.000'er lira ikramiye alacak. Bu düzenlemeden dul, yetim ve EYT kapsamında emekli olacaklar da dâhil olmak üzere 15.6 milyon emekli yararlanıyor. Emeklilerin bayramlarını rahat geçirmeleri için 2018'den bugüne kadar 114 milyar lira bayram ikramiyesi ödendi.SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, EYT kapsamında gelir ve aylık ödemesi yapılanlara bayramın içinde bulunduğu ayda aylık, gelir alma şartıyla Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödendiği anımsatıldı. Açıklamada, 'Mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan 2023 tarih aralığında ödendi.Nisan ayı içinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan, aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 9 Mayıs 2023 tarihinde ödenecek' denildi.Dul ve yetim aylığı alanlar hem en düşük emekli aylığı hem de bayram ikramiyesinden hisseleri oranında yararlanacak. Örneğin ölen kocasından yüzde 75 oranında 4 bin 125 lira aylık alan yeni zamla birlikte 5625 lira alacak.Yine aynı örnekten yola çıkarsak bugün 5500 lira olan en düşük aylıktan babasından yüzde 25 oranında aylık alanlara 1375 lira yerine 1855 lira yatacak. Bayram ikramiyeleri de hisseleri oranında yatacak. Eşi vefat eden 2 bin liralık bayram ikramiyesinin yüzde 75'i olan 1500 lirayı alacak.Milyonlarca emekli, memur, asgari ücretli, kamu işçisi temmuzda zamlı maaş, aylık alacak. Kesin zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile netleşecek. Yaklaşık 15 milyon emeklinin geliri artarken, 7500 lira üzerinde aylık alanlara refah payı da verilecek.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekliye refah payında yeni uygulamanın 7500, 10 bin ve15 bin lira üzerinde alanlar arasında farklı oranlarda uygulanacağını duyurdu. Refah payı 7500 lira ile 10 bin lira arası olanlara daha yüksek yansıtılacak. Yüzde 20'nin üzerinde gelmesi beklenen 6 aylık enflasyona göre artışın yüzde 25-30 arasında olması bekleniyor. Bu civarda yapılacak bir artış ile net asgari ücret 11 bin lirayı geçmiş olacak.Rakamın 10 bin lira ile 11 lira 500 lira arasında bir noktada netleşmesi bekleniyor. Asgari ücretin yeniden belirlenmesinin ardından özel sektörde de maaşların yükseltilmesi bekleniyor. Merkez Bankası anketine göre 6 aylık enflasyon yüzde 21.43 gerçekleşecek. Buna göre emeklilerin temmuz artışı refah payı hariç yüzde 21.43 olurken, refah payıyla birlikte zam oranın yüzde 30-35'e çıkması bekleniyor.