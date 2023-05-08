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Depremde 89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi’nde, sorumluların kusur oranı açıklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da yıkılan ve 89 kişinin canına mal olan Galeria Sitesi ile ilgili hazırlanan ek bilirkişi raporunda, müteahhit, şantiye görevlileri, alışveriş merkezi yönetimi, yönetmeliği hazırlayan kurum ve proje sorumlularının kusur oranı açıklandı.

Ekleme: 8.05.2023 - 21:01 Güncelleme: 8.05.2023 - 21:02 / Editör: Ozge Selin
Depremde 89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi’nde, sorumluların kusur oranı açıklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'nde, sorumluların kusuru bilirkişi raporunda yüzde 20 olarak belirlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Diyarbakır'da, 1'i boş 7 bina yıkıldı. Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, depremlerin ilkinde yıkıldı. 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Geride kalan 3 blok kontrollü yıkılırken çökme yaşandı. Yıkılan sitede, enkaz kaldırma ve demir toplama çalışmaları devam ediyor. Kent genelinde ise 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kentte yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Depremde 89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi’nde, sorumluların kusur oranı açıklandı

'SORUMLULUK ORANI YÜZDE 20 OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR'

Soruşturma kapsamında bilirkişi heyeti tarafından Galeria Sitesi ile ilgili hazırlanan rapor, savcılığa sunuldu. 31 sayfadan oluşan rapor yetersiz sayılarak ek rapor istendi. Bunun üzerine uzman heyetten oluşan bilirkişi ek olarak bir rapor daha hazırladı. Hazırlanan raporda müteahhit, şantiye görevlileri, alışveriş merkezi yönetimi, yönetmeliği hazırlayan kurum ve proje sorumlularının yüzde 20 kusurlu olduğu belirlendi. Raporda, şu ifadelere yer verildi;

'Bu projelerden yapım yılına göre sonra yapılanın mimari, statik betonarme hesapları yapan proje sorumluları, yapan ve onaylayanların tamamı yanlış uygulama ve sistem seçiminden dolayı sorumlu bulunmuştur. Sorumluluk oranının yüzde 20 olduğu anlaşılmıştır. Projenin yapımını üstlenen müteahhit kişi ve firmaların tamamı, şantiye şefi ve sürveyanı aldığımız beton karot test sonuçlarına göre yetersiz mukavemette beton imalatının olması, sorumluluk sebebidir. Sorumluluk oranının yüzde 20 olduğu belirlenmiştir.'
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