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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi Alevi-Sünni Türk-Kürt olarak bölmeye çalışanlara müsaade etmeyiz

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan mitinglerine hız kesmeden devam ediyor. Başkan Erdoğan bugünkü turuna Kırklareli'de devam ediyor. Erdoğan coşkulu kalabalığa hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi Alevi-Sünni Türk-Kürt olarak bölmeye çalışanlara müsaade etmeyiz
Ekleme: 8.05.2023 - 13:49 Güncelleme: 8.05.2023 - 14:08 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi Alevi-Sünni Türk-Kürt olarak bölmeye çalışanlara müsaade etmeyiz
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan mitinglerine hız kesmeden devam ediyor. Başkan Erdoğan bugünkü turuna Kırklareli'de devam ediyor. Erdoğan coşkulu kalabalığa hitap ediyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Trakya'daki uç beyimiz, sarsılmaz kalemiz Kırklareli'yi hasretle selamlıyorum. Kırklareli'yi gerçekten çok özlemişim. Kırklarelili kardeşlerimi de özlemiştik. Bizleri sağlıkla, afiyetle buluşturan rabbime hamdolsun. Bizi bugün bağrınıza bastınız. Bizi yanlız olmadığımızı hissettirdiniz. Aşkınızla bize cesaret verdiniz. Dayanışmanız, muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Kırklareli bizlerle olduğu müddetçe Allah'ın izniyle bu ülkenin sırtı yere gelmez.

CHP'YE, PKK'YA, İP'E BUNLARA ÜLKEMİZİ, VATANIMIZI BÖLDÜRTMEYECEĞİZ
Benim Kırklarelili kardeşlerim iradelerine böyle sahip çıktığı sürece, dergi kapaklarından millete parmak sallayanların tehditleri sökmez. Sizler kardeşliğinize böyle sarıldığınız müddetçe bizi kimse bölemez, ayıramaz biz bu CHP'ye, PKK'ya, İP'e bunlara ülkemizi, vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Nice badirenin, nice engelin üstesinden biz zaten böylece geldik. Bunlara fırsat vermedik. Nice saldırıyı, nice ihaneti işte böyle savuşturduk. İnşallah 14 Mayıs'ta da yine aynısını başaracağız. Buna hazır mıyız? Birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Bizi alevi, sünni, Türk, Kürt, Roman diyerek ayırmak isteyenlere, bizi hayat tarzı korkuları üzerinden bölmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Roman kardeşlerime ayrımcılık yapmak isteyenlere de asla fırsat vermeyeceğiz.

Buradan, çocukluk yıllarımı beraber geçirdiğim tüm Roman kardeşlerimi selamlıyorum. 85 milyonun tamamı arasındaki komşuluk hukukunun, kardeşlik hakkının, vatandaşlık bağlarının zedelenmesine rıza göstermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte omuz omuza inşa edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sizlerle beraber aralayacağız. Ne diyorlar? Öcalan'ın cezaevinin kapısını kıracaklarmış. Ne diyorlar? Selo'yu cezaevinden çıkaracaklarmış. Bu Selo ne yaptı? Diyarbakır'da bizim 51 Kürt kardeşimizi bunlar öldürdüler. Bunun için şu anda cezaevinde Edirne'de. Biraz sonra Edirne'ye gidiyorum oradan da sesleneceğim. Bunun için 14 Mayıs çok önemli. Pazar günü sandıklara gidecek ve inşallah oyumuzu kullanacağız. Bundan önce hep beraber çok daha önemli bir şey yapacağız. Buraya gelmeyen eşinize, dostunuza, akrabanıza mutlaka ulaşacaksınız. Size Cumhurbaşkanımızın selamı var diyecek, halini hatırını sorcak 14 Mayıs'ın önemini anlatacaksınız.

Aziz milletimize, hizmetkar olmak için daha fazla ter dökeceğiz.
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