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Beyaz Gazete
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CHP'li Çeviköz'den skandal vaatler! Askeri operasyonları durduracağız

6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı CHP'li Ünal Çeviköz, Alman basınına verdiği demeçte skandal ifadeler kullandı. İktidara geldiklerinde Suriye'ye yapılan askeri operasyonların durdurulacağını dile getiren Çeviköz, Kıbrıs konusunda da, "Ankara, Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmamalı" dedi.

CHP'li Çeviköz'den skandal vaatler! Askeri operasyonları durduracağız
Ekleme: 8.05.2023 - 14:20 Güncelleme: 8.05.2023 - 14:22 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Çeviköz'den skandal vaatler! Askeri operasyonları durduracağız
14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala, CHP'den skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ünal Çeviköz Alman medyasına verdiği demeçlerde skandal vaatlerde bulundu. Türkiye'nin askeri operasyonlarını durduracaklarını dile getiren Çeviköz, Kıbrıs konusunda da 'içişlerine karışılmamalı' ifadelerini kullandı.

Çeviköz'ün açıklamalarından öne çıkanlar:

BATI'YA TÜRKİYE MESAJI VERDİ
İsviçre'de Almanca dilinde yayın yapan Neue Zürcher Zeitung gazetesine konuşan Çeviköz, 'Türkiye'nin, yeniden Avrupa Birliği (AB) üyeliği için normal bir aday olarak görülmesini istiyoruz.' dedi.

Çeviköz'ün, Kılıçdaroğlu yönetimindeki bir Türkiye'nin Batı ile yakınlaşacağını söylediği belirtildi.

KIBRIS VE SURİYE KONULARINDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Bunun için Kıbrıs adası ve Suriye politikalarında değişiklik sinyali veren Çeviköz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne müdahale etmemeleri gerektiğini söyledi.

Çeviköz ayrıca, terör saldırılarını önlemek üzere Suriye'de bulunan Türk askeri varlığına da son verebileceklerini anlattı.

'ANKARA, KIBRISLI TÜRKLERİN İÇİŞLERİNE KARIŞMAMALI'
'Sorunlar ortadan kalkmış değil. Kıbrıs, tıpkı Ege'deki sınır gibi bir çekişme noktası olmaya devam ediyor.' ifadesine karşılık, CHP'li Çeviköz'den şu şekilde yanıt geldi:

Önce güveni geri kazanmalıyız. O zaman zor konuları da çözebiliriz. Kıbrıs'a gelince, çözümün adadaki iki toplum tarafından bulunması gerekiyor.

Bizim tavrımız, Ankara'nın Kıbrıslı Türklerin içişlerine, Atina'nın da Kıbrıslı Rumların içişlerine karışmaması gerektiğidir.

TÜRK ASKERİ VARLIĞINI SORGULAYABİLİRİZ

Ünal Çeviköz, 'Esad, Türkiye'den askerlerini Suriye topraklarından çekmesini talep ediyor. Buna hazır mısınız?' sorusunu cevapladı:

Müzakere ön şartlarını kabul etmeyeceğiz. Ancak Suriye topraklarının artık Türkiye için bir tehdit oluşturmadığından ve sınır korumasının düzgün çalıştığından eminsek, o zaman askeri mevcudiyetten de bahsedebiliriz.

'MAVİ VATAN'I HEDEF ALMIŞTI
CHP'li Ünal Çeviköz, 2021 yılında da Mavi Vatan kavramını hedef alan açıklamalarda bulunmuş, Yunanistan ile aynı cepheden konuşmuştu.

Çeviköz, 'Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız.' demişti.

CHP'li Çeviköz'den skandal vaatler! Askeri operasyonları durduracağız
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