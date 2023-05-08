CHP’li başkanın mesajı tepki topladı! Kılıçdaroğlu'nun mitingi için metro ve otobüsleri ücretsiz yaptı

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstasyon Meydanı'nda yapacağı mitingin kalabalık olması için metro ve belediyenin otobüs seferlerini ücretsiz yaptı.Karalar tarafından vatandaşlara '8 Mayıs Pazartesi saat 14.00 ve 00.00 arasında belediye otobüsü ve metro seferleri ücretsizdir' mesajı attı.Vatandaşlar Karalar'a sosyal medyada tepki göstererek, 'CHP'nin hak, hukuk, adaletten kastı bu olsa gerek. CHP'nin düzenleyeceği mitinge belediye otobüsleri bedava' paylaşımlarında bulundu.Bu arada Adana Büyükşehir Belediyesi'nde görevli zabıta ekipleri de mitingin gerçekleşeceği alanda CHP'nin afişlerini asması da tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, 'Neden belediyenin imkanları kullanılıyor' diyerek tepkilerini dile getirdiler.