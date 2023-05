Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs çağrısı: Gelin ilk turda bu işi bitirelim

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Çerkezköy Hayri Batur Caddesi'nde düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulunuyor.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:Sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Sevgili Tekirdağlılar, gençler, değerli kardeşlerim, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Aldığım rakama göre 75 bin kişi şu anda burada. Buraya Kırklareli ve Edirne'den geliyoruz. Dün İstanbul'da 1 milyon 700 bin kişi vardı. İstanbul kükrerse dünya titrer. Seçime artık günler kaldı. Batı alışacak, Dergilerle Erdoğan'a saldırmak işi çözmez. Gelin ilk turda açık ara bitirerek ülkemizi terör örgütlerinin ve tefecilerin eline bırakmama irademizi en güzel şekilde ortaya koyalım.'BUNLAR ÜLKENİN GELECEĞİ ÜZERİNE KUMAR OYNUYOR'Hayatta her hatanın bir bedeli vardır ama sandıktaki hatanın bedelini çocuklarımızın da ödeyeceğini unutmamalıyız. Kendi deyimleriyle kumar masasının halini görüyorsunuz. Şehitlerimizin kanlarıyla sağladığımız güvenliğimiz terör örgütlerinin insafına bırakılıyor. Milli değerlerimizi yabancılara peşkeş çekme sözü veriliyor. Bunlar ülkenin geleceği üzerine kumar oynuyor. Biz noter masası değiliz diyor, e niye oradasın?'ÜLKENİN KADERİNİ KOALİSYON MASASINA TESLİM ETMEK İSTEMEDİĞİNİZİ BİLİYORUM'Tankların arasından sıyrılarak Bakırköy Belediye Başkanının evine gittin. Bunlar böyle hain. Ey, CHP'ye gönül vermiş kardeşlerim. Partinizin emparyalistlerin koşbaşı yapılmasına izin mi vereceksiniz? Koalisyon masasındaki diğer partileri artık saymıyorum bile. Zaten onların tabanı kalmadı. Sizlerin ülkenin kaderini Bay Bay Kemal'in temsilcisi olduğu koalisyon masasına teslim etmek istemediğinizi biliyorum.'BAY BAY KEMAL'İN HAYALLERİ BİZİM YAPTIKLARIMIZA YETİŞMEZ'Hayata geçmiş projeleri kendi teklifleri gibi anlatmaya kalkıyorlar. Bay Bay Kemal'in hayalleri bizim yaptıklarımıza yetişmez. Eser ve hizmet siyasetimizin ürünlerini günlerce anlatsak bitmez. Bay Bay Kemal'in hayalleri bırakın bizim vizyonumuza, yaptıklarımıza bile yetişemez. Türkiye Yüzyılı ile bu atılımları beraberce sonuca ulaştıracağız. 14 Mayıs'ta evlatlarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Tekirdağ böyle diyorsa inşallah 14 Mayıs'ta bu iş tamamdır. Biz Türkiye'yi belirli bölgeleriyle değil, 81 vilayetin tamamıyla büyüttük. Tekirdağ'a 21 yılda 62 milyar lirayı aşkın kamu yatırımı yaptık.'TEK ÖZELLİĞİ GİRDİĞİ HER SEÇİMİ KAYBETMEK OLANLA BU İŞ OLMAZ'Geleceğimizi beraber inşa etmeye var mıyız? 14 Mayıs'ta bunun adımını atıyor muyuz? Eser ve hizmet siyasetinde kimse bizle yarışamaz. Bu iş öyle mutfak masasında aklına geleni söylemeye benzemez. Tek özelliği girdiği her seçimi kaybetmek olanla bu iş olmaz. Karadeniz gazını bu ay konutlarda tamamen ücretsiz yaptık. 1 yıl boyunca mutfak ve sıcak su tüketimini de faturadan düşürüyoruz. Gabar'da bulduğumuz petrolü yeni keşiflerle zenginleştirerek kendi ihtiyacımızı karşılar hale geleceğiz. Güneş enerjisinde zaten Avrupa'da birinciyiz.