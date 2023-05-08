  • USD: 19,47 - 19,51
  • EURO: 21,47 - 21,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Soylu açıkladı! 'İmamoğlu gündemden düştüğü için böyle işlere girişti.'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da düzenlenen "Halk Buluşması"nda gerginlik yaşandı. Kendisine gösterilen alan dışında miting yapmaya çalışan İmamoğlu, yaşadığı olayın ardından Erzurum halkını provokatör ilan etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür. Kendisine gösterilen alan yerine inatla farklı bir yerde miting yapmak istedi." dedi.

Ekleme: 8.05.2023 - 00:16 Güncelleme: 8.05.2023 - 00:46 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu açıkladı! 'İmamoğlu gündemden düştüğü için böyle işlere girişti.'
Son dakika haberine göre; Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki Havuzbaşı Meydanı'ndaki program alanına girdiği sırada bir grup tarafından otobüse yabancı cisimler atıldı. Ardından alana giren otobüsün üzerine çıkan İmamoğlu, yabancı cisimlere karşı önlem amaçlı korumalarınca açılan şemsiyelerin altında konuşma yaptı. Yaşananların ardından Erzurum Valiliği'nden, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamalarda İmamoğlu'nun kendisine gösterilen alan dışında miting düzenlemeye çalışıldığına dikkat çekildi.

ERZURUMLULARI PROVOKATÖR İLAN ETTİ

Atılan yabancı cisimler nedeniyle konuşmasına otobüste devam eden İmamoğlu, 'Biz bu güvenliği sağlayana kadar burada duracağız. Vatandaşın güvenliğini sağlayana kadar burada duracağız. Bir yere gitmiyoruz. Sizler burada provoke edilmiş, kadınların başına, elinde Türk bayrağı olan insanlara taş attırıyorsunuz. Sözüm ona milliyetçilik üzerinden insanlara taş attırıyorsunuz.' ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu açıkladı! 'İmamoğlu gündemden düştüğü için böyle işlere girişti.'

TOMA MÜDAHALE ETTİ

Otobüsün miting alanından çıkmasının ardından gerginliğin artması üzerine yabancı cisim atan gruba, TOMA ile tazyikli suyla müdahalede bulunuldu. MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, alana gelip grubu sakinleştirmeye çalıştı. Polisin güvenlik önlemini sürdürdüğü bölgedeki kalabalık dağıldı. Ekrem İmamoğlu ise programını yarıda bırakarak havalimanına hareket etti.

Bakan Soylu açıkladı! 'İmamoğlu gündemden düştüğü için böyle işlere girişti.'

BAKAN SOYLU: PROVOKASYONU TEK TEK AÇIKLAYACAĞIM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise İmamoğlu'nun kendisinin provokasyon hazırladığını belirterek, 'Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu'nun kendisi provokatördür Bu provokasyonu adım adım nasıl hazırladığını tek tek açıklayacağım.' dedi.

Bakan Soylu açıkladı! 'İmamoğlu gündemden düştüğü için böyle işlere girişti.'

'İZİN VERME HAKKI SEÇİM KURULU'NDADIR'

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından katıldığı canlı yayın prgoramında konuşan Bakan Soylu, şunları söyledi:

Kendini devletin üzerinde gören, İBB'yi terör elemanları ile dolduran bu şahıs özellikle gittiği her yerde provokatif gücü olan işler gerçekleştiriyor. İstanbul'da hizmet bittiği için Erzurum'daki hizmete yönelik çaba sarf ediyor herhalde. Siyasi faaliyetlerle ilgili izin verme hakkı Seçim Kurulu'ndadır. 4 Mayıs'tan önce valiliktedir. Bir ilde geniş bir miting söz konusuysa oranın belli yerleri vardır. Ancak bu Beyefendi, kendisine gösterilen alan yerine inatla farklı bir yerde miting yapmak istedi. Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş, birbirlerinden nefret ediyor. İmamoğlu gündemden düştüğü için böyle işlere girişti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Bakan Soylu açıkladı! 'İmamoğlu gündemden düştüğü için böyle işlere girişti.'
Bursa’da HDP’lilerden Cumhur İttifakı destekçilerine çirkin saldırı
Bakan Soylu'dan flaş açıklama! İmamoğlu'nun hazırladığı provokasyonu açıklayacağım
Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı Ünal Çeviköz Alman medyasına konuştu: Sınır ötesi operasyonları durdurma ve Kıbrıs'tan çekilme vaadi
Twitter İstanbul'daki tarihi miting için açılan ve yüz binlerce paylaşım yapılan hashtag'i gündemden düşürdü
Osman Gökçek, Pursaklar'dan seslendi. 'Kılıçdaroğlu, sana Pursaklardan oy yok.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu işçisi zammı için heyecanlandıran açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı ve asgari ücret açıklaması: Müjdeleri tek tek sıraladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'a müjde: Boğaz'ın altından geçecek 3'üncü tünel olacak
Tarihi kalabalık, dev gövde gösterisi! Başkan Erdoğan'dan yüzyılın mitinginde önemli mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Büyük İstanbul Mitingi'ne katılım sayısını açıkladı
Murat Kurum Atatürk Havalimanı'nda coşkulu kalabalığa seslendi
Atatürk Havalimanı'ndaki yürüyen merdiven ile asansorleri çalışmıyor
İstanbul'da tarihi miting... Milyonlar 'Türkiye Sana Emanet'te buluşuyor
Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: 21 yıldır süren başarı zincirimize yeni halkalar ekleyeceğiz
Kirli pazarlığın tüm detayları tek tek ortaya çıktı! HDK Kurulu’nda kararlaştırıldı: Dikkat çeken ‘özerklik’ detayı
EYT'lilere ikramiye müjdesi! SGK ödeme tarihini duyurdu
MİT'ten Gara'da operasyon! PKK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Biz ülkemizin kendi imkanlarıyla milletimize sunuyoruz
Meral Akşener'den Maltepe mitinginde ittifakın küçük ortaklarına ağır gönderme: Abidik gubidiklerle başbakan olmak istemiyorum
Meteoroloji'den çifte uyarı! Şiddetli sağanak ile rüzgara dikkat

Meteoroloji'den çifte uyarı! Şiddetli sağanak ile rüzgara dikkat

30 yıl sonra ifşa oldu: Sır gibi saklanıyordu işte dehşete düşüren görüntüler

30 yıl sonra ifşa oldu: Sır gibi saklanıyordu işte dehşete düşüren görüntüler

Böylesi daha önce hiç keşfedilmedi: Bu kadarını bilim adamları da beklemiyordu

Böylesi daha önce hiç keşfedilmedi: Bu kadarını bilim adamları da beklemiyordu

Türkiye'nin en yüksek şehri belli oldu: Dikkat sizin memleketiniz de olabilir

Türkiye'nin en yüksek şehri belli oldu: Dikkat sizin memleketiniz de olabilir

Ihlara Vadisi'nde 2023 genç 3 bin metrekarelik dünyanın en büyük Türk bayrağını açtı

Ihlara Vadisi'nde 2023 genç 3 bin metrekarelik dünyanın en büyük Türk bayrağını açtı

Otomobil satışında yeni düzenleme! Bunu yapan yandı! İptal edilecek

Otomobil satışında yeni düzenleme! Bunu yapan yandı! İptal edilecek