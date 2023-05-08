Bakan Soylu açıkladı! 'İmamoğlu gündemden düştüğü için böyle işlere girişti.'

Son dakika haberine göre; Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki Havuzbaşı Meydanı'ndaki program alanına girdiği sırada bir grup tarafından otobüse yabancı cisimler atıldı. Ardından alana giren otobüsün üzerine çıkan İmamoğlu, yabancı cisimlere karşı önlem amaçlı korumalarınca açılan şemsiyelerin altında konuşma yaptı. Yaşananların ardından Erzurum Valiliği'nden, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamalarda İmamoğlu'nun kendisine gösterilen alan dışında miting düzenlemeye çalışıldığına dikkat çekildi.ERZURUMLULARI PROVOKATÖR İLAN ETTİAtılan yabancı cisimler nedeniyle konuşmasına otobüste devam eden İmamoğlu, 'Biz bu güvenliği sağlayana kadar burada duracağız. Vatandaşın güvenliğini sağlayana kadar burada duracağız. Bir yere gitmiyoruz. Sizler burada provoke edilmiş, kadınların başına, elinde Türk bayrağı olan insanlara taş attırıyorsunuz. Sözüm ona milliyetçilik üzerinden insanlara taş attırıyorsunuz.' ifadelerini kullandı.TOMA MÜDAHALE ETTİOtobüsün miting alanından çıkmasının ardından gerginliğin artması üzerine yabancı cisim atan gruba, TOMA ile tazyikli suyla müdahalede bulunuldu. MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, alana gelip grubu sakinleştirmeye çalıştı. Polisin güvenlik önlemini sürdürdüğü bölgedeki kalabalık dağıldı. Ekrem İmamoğlu ise programını yarıda bırakarak havalimanına hareket etti.BAKAN SOYLU: PROVOKASYONU TEK TEK AÇIKLAYACAĞIMİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise İmamoğlu'nun kendisinin provokasyon hazırladığını belirterek, 'Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu'nun kendisi provokatördür Bu provokasyonu adım adım nasıl hazırladığını tek tek açıklayacağım.' dedi.'İZİN VERME HAKKI SEÇİM KURULU'NDADIR'Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından katıldığı canlı yayın prgoramında konuşan Bakan Soylu, şunları söyledi:Kendini devletin üzerinde gören, İBB'yi terör elemanları ile dolduran bu şahıs özellikle gittiği her yerde provokatif gücü olan işler gerçekleştiriyor. İstanbul'da hizmet bittiği için Erzurum'daki hizmete yönelik çaba sarf ediyor herhalde. Siyasi faaliyetlerle ilgili izin verme hakkı Seçim Kurulu'ndadır. 4 Mayıs'tan önce valiliktedir. Bir ilde geniş bir miting söz konusuysa oranın belli yerleri vardır. Ancak bu Beyefendi, kendisine gösterilen alan yerine inatla farklı bir yerde miting yapmak istedi. Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş, birbirlerinden nefret ediyor. İmamoğlu gündemden düştüğü için böyle işlere girişti.