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Bakan Nebati: Dünyada en az borçluluğa sahip ülkelerden birisiyiz

Mersin'de iş insanlarıyla buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Borçluluğa baktığımızda, dünyada en az borçluluğa sahip ülkelerden birisiyiz. Reel sektör, kamu, hane, bunların tamamında biz Maastricht Kriterleri'nin altındayız. Uluslararası tüm kuruluşlara göre altlardayız ve aynı şekilde bütçemiz de dünyanın en güçlü bütçelerinden bir tanesi" dedi.

Ekleme: 8.05.2023 - 15:54 Güncelleme: 8.05.2023 - 15:56 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati: Dünyada en az borçluluğa sahip ülkelerden birisiyiz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin en az borçluluğa sahip ülkelerden biri olduğunu belirterek, 'Borçluluğa baktığımızda, dünyada en az borçluluğa sahip ülkelerden birisiyiz. Reel sektör, kamu, hane, bunların tamamında biz Maastricht Kriterleri'nin altındayız. Uluslararası tüm kuruluşlara göre altlardayız ve aynı şekilde bütçemiz de dünyanın en güçlü bütçelerinden bir tanesi.' dedi.

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, Güneydoğulu iş insanlarıyla restoranda bir araya geldiği toplantıda, kente birlikte çalışmaya ve hizmet etmeye geldiklerini söyledi.

Türkiye'de, 21 yılda kültürel, sosyal ve siyasal alanda yaşanan gelişmeleri anlatan Nebati, kimsenin ötekileştirilmesine izin vermediklerini belirtti.

Nebati, ülkeye her alanda yatırımlar yapıldığını, işçilerin, kamu çalışanlarının ve emeklilerin gelirlerinin artırıldığını dile getirdi.

'BÜTÇEMİZ DÜNYANIN EN GÜÇLÜ BÜTÇELERİNDEN BİRİ'

Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi küresel krizler ile Kahramanmaraş merkezli depremin etkilerini hissettirmediklerini vurgulayan Bakan Nebati, şöyle konuştu:

'Bu deprem, normal şartlar altında bir ülkeyi 1 yıl boyunca durdurur. Ama biz işimize devam ettik. Şubat ayının o ilk günlerindeki olumsuz etki artık tamamen gitti. Biz ikinci yarıda toparlanmayı beklerken ilk çeyrekteki etki az, ikinci çeyrekten itibaren toparlanma başladı. Çünkü Türkiye altyapı yatırımlarını bitirmiş bir ülke. Borçluluğa baktığımızda, dünyada en az borçluluğa sahip ülkelerden birisiyiz. Reel sektör, kamu, hane, bunların tamamında biz Maastricht Kriterleri'nin altındayız. Uluslararası tüm kuruluşlara göre altlardayız ve aynı şekilde bütçemiz de dünyanın en güçlü bütçelerinden bir tanesi.'

Nebati, faiz giderlerinin ve borçluluk oranının düştüğüne işaret ederek, 'Türkiye, hem ülkenin gelişmesi, bütçe, altyapı yatırımları açısından hem de borçluluk itibarıyla aslında dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesi.' değerlendirmesinde bulundu.

'KARADENİZ'DE SIRA HİDROJENE GELECEK'

Türkiye'nin kendi doğal gazını, petrolünü çıkarıp, savunma sanayisinde kendi projelerini geliştirdiğini ve bu alanda dünyada ilk 5'e girdiğini belirten Nebati, şöyle devam etti:

'Kendi uçağını, tankını, gemisini üreten bir ülkeyiz. Doğal gazı bulup çıkarabilecek kapasitedeyiz. Altın işlemeyi hızlandırdık, bor madenimiz zaten başlı başına yeter ve Karadeniz'de hidrojen... Şu anda maliyetler biraz yüksek olduğu için düşünün 20 sene önce güneş enerjisini kim isterdi? Maliyetler düşüyor, Karadeniz'de hidrojene hazır olun. Biz patlatıyoruz Allah'ın izniyle. Savunma sanayisi, enerji tüm bunları karşılayan bir ülke, 2020'de 28 milyar dolar, 2021'de 54 milyar dolar, geçen yıl 103 milyar dolar enerji ithalatında bulunmuş dolayısıyla dış ticaret açığı ve cari açığı yüksek seviyelere gelmiş bu ülke cari açığını çok rahat bir şekilde karşılar. Bunların düştüğünü, aşağı yönlü gittiğini bırakın 28'leri 50 milyar dolara geldiği zaman 50 milyar dolarlık bir enerji ithalatında sadece ve sadece cari açık sıfırlanır. Şimdi siz ithal ettiğiniz elektriğin, gazın, petrolün yerine üretim yaptığınızda zaten bu işi çözmüş oluyorsunuz. 2028'de tam bağımsız bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz.'

'14 MAYIS ÜLKENİN BEKASIYLA İLGİLİ KAVGADIR'

Nebati, terörle mücadele çalışmalarındaki başarılara değinerek, '14 Mayıs, işte bu kazanımları devam ettirmeyle kazanımları kesme ve ülkeyi bölme üzerine kurulu bir kavgadır. Bu bir siyasal iktidarın yer değiştirme kavgası değildir. Bu bir iktidar kavgası hiç değildir. Bu bir ülkenin bekasıyla ilgili kavgadır.' dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Avrupa Birliği'ne vizesiz giriş vaadine ilişkin değerlendirmede bulunan Nebati, şunları anlattı:

'Bir vize uğruna ülkeyi satıyorsunuz. Allah muhafaza ülkenin bölünmesine yol açacak kavgaları başlatıyorsun, sen sebep oluyorsun ve ülkenin bu müthiş büyüme trendini bir anda aşağıya çekiyorsun. Böylelikle kasayı da IMF'ye teslim ediyorsun. Türkçesi budur. Yani 'Bir vize uğruna Ya Rab ülkenin bekasını devret.' Onun için biz 14 Mayıs'ı bir iktidar mücadelesi olarak görmüyoruz. Türkiye'nin bekasına karşı savaşan içerdeki ve dışarıdaki işbirlikçilerle mücadele olarak görüyoruz. Onun için 14 Mayıs, çok değerlidir. Şimdi de dergilerle Türkiye üzerine ağır şekilde gelerek içerideki işbirlikçileriyle de bu işi bitirmeye çalışıyorlar. 14 Mayıs bunun savaşıdır.'

Nebati, TFF 3. Lig'de mücadele eden Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu'nu desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Programa AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ile iş insanları katıldı.
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