  • USD: 19,48 - 19,52
  • EURO: 21,51 - 21,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Karaismailoğlu: Bizim tek derdimiz var, milletimizin geleceği

Arsin ilçesinde ziyaretlerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Seçim öncesi öyle bir provokasyona girecekler ki uyanık olmamız lazım. Şurada 6 günümüz kaldı. Her türlü rezilliği yaparlar. Bizi birbirimize düşürürler" dedi.

Ekleme: 8.05.2023 - 15:56 Güncelleme: 8.05.2023 - 15:57 / Editör: Ozge Selin
Bakan Karaismailoğlu: Bizim tek derdimiz var, milletimizin geleceği
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Seçim öncesi öyle bir provokasyona girecekler ki uyanık olmamız lazım. Şurada 6 günümüz kaldı. Her türlü rezilliği yaparlar. Bizi birbirimize düşürürler.' dedi.

AK Parti Trabzon milletvekili adayı Karaismailoğlu, Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikaları ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, yapılan işlerle ülkenin geliştiğini, vatandaşın hayatının kolaylaştığını söyledi.

Seçimlerin önemine işaret eden Karaismailoğlu, yatırımların konuşulabilmesi için bugün olduğu gibi huzur ve güven ortamının devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

'İki aday var. 21 yıldır ülkesi için gece gündüz çalışan ve milletinin gönlünde taht kurmuş ve hayal edilemeyen pek çok projeyi gerçekleştirmiş Cumhurbaşkanımız ve kadrosunda bizler varız. Bir de karşımızdaki ittifaka bakın. Allah kimseyi bunların eline düşürmesin. Yıllarca teröre çok bedel ödedik. Yeniden bu bedelleri ödeyemeyiz. Uyanık olmamız lazım. Türkiye'yi karıştırmaya talip olmuş, teröristlerin desteklediği bu ittifaka büyük bir cevap vermemiz lazım.'

'BİZİM TEK DERDİMİZ VAR, MİLLETİMİZİN GELECEĞİ'

Seçim öncesi provokasyon uyarısında da bulunan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

'Seçim öncesi öyle bir provokasyona girecekler ki uyanık olmamız lazım. Şurada 6 günümüz kaldı. Her türlü rezilliği yaparlar. Bizi birbirimize düşürürler. Bizim tek derdimiz var, milletimizin geleceği. Sizin alın teriniz, emeğiniz çok kıymetli. Bu alın terinizin, emeğinizin hakkını vermek, sizi daha iyi şartlarda yaşatmak boynumuzun borcu.'

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Arsin'de Santa Yolu'nda incelemelerde bulunarak, muhtarlarla görüştü. Muhtarların sorunlarını dinleyen Karaismailoğlu, 'Santa Yolu'muzun çalışmalarına başlıyoruz. İlçemizi daha da geliştirmek, halkımızın ihtiyaçlarına çözüm üretmek için el birliğiyle çalışıyoruz.' diye konuştu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Haymana Mutabakatı Heyeti'nden Milli görüşçülere çağrı: CHP ve Sn. Kılıçdaroğlu'na asla oy vermeyeceğiz
İmamoğlu'nun son piar çalışması da işe yaramadı! Konya miting alanı boş kaldı...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
CHP'li Faik Öztrak'tan büyük skandal! 8 yıl önceki görüntüleri paylaşıp 'polis müdahale etmedi' dedi
Terör örgütü PKK'dan Kılıçdaroğlu'na bir destek daha: Sözde üst düzey isim Alman basınına açıkladı
Alman basınına Türkiye'yi şikayet eden Kılıçdaroğlu: AB ne isterse yapacağız
AK Partili Özcan'dan Yavaş'a sert miting tepkisi... 'Gezmeyi bırak, Ankara'ya bak'
Azerbaycan'dan Kılıçdaroğlu'nun skandalına sert tepki: Kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Muharrem İnce CHP'ye meydan okudu: İşte hançer işte kellem
CHP'li Çeviköz'den skandal vaatler! Askeri operasyonları durduracağız
Bakan Karaismailoğlu'ndan Doğu Karadeniz'e hızlı tren hattı müjdesi
CHP’li başkanın mesajı tepki topladı! Kılıçdaroğlu'nun mitingi için metro ve otobüsleri ücretsiz yaptı
Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor
Bekir Bozdağ'dan İmamoğlu'na saldırı açıklaması! Gözaltına alınanlar var...
Altunizade metrobüste çileden çıkartan anlar! Araç yetersizliği vatandaşı mağdur etti
Eski Bakan açıkladı: Meral Akşener FETÖ'nün mektubunu getirdi!
Süleyman Soylu’dan Büyük İstanbul Mitingi paylaşımı: Tarih yazdınız
Son 20 yılın en büyük ataması: 45 bin öğretmen bugün atanacak
Yurt dışından oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi
Birçok bölgeye uyarı yapıldı! İl il açıklandı, kuvvetli geliyor

Birçok bölgeye uyarı yapıldı! İl il açıklandı, kuvvetli geliyor

Kız Kulesi açılış için günler sayıyor

Kız Kulesi açılış için günler sayıyor

Google'dan dev adım! Arama sonuçları tamamen değişiyor

Google'dan dev adım! Arama sonuçları tamamen değişiyor

YSK temsili oy kullanma kabini kurdu! Oy verme süreci anlatıldı

YSK temsili oy kullanma kabini kurdu! Oy verme süreci anlatıldı

Banka kasasında saklıyorlar: Doğa yürüyüşü yaparken buldular

Banka kasasında saklıyorlar: Doğa yürüyüşü yaparken buldular

Türkiye'nin gizli hazinesi: Uydu haritalarını incelerken tesadüfen bulundu içinden çıkanlar herkesi şaşırttı

Türkiye'nin gizli hazinesi: Uydu haritalarını incelerken tesadüfen bulundu içinden çıkanlar herkesi şaşırttı