Bakan Karaismailoğlu: Bizim tek derdimiz var, milletimizin geleceği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Seçim öncesi öyle bir provokasyona girecekler ki uyanık olmamız lazım. Şurada 6 günümüz kaldı. Her türlü rezilliği yaparlar. Bizi birbirimize düşürürler.' dedi.AK Parti Trabzon milletvekili adayı Karaismailoğlu, Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikaları ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi.Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, yapılan işlerle ülkenin geliştiğini, vatandaşın hayatının kolaylaştığını söyledi.Seçimlerin önemine işaret eden Karaismailoğlu, yatırımların konuşulabilmesi için bugün olduğu gibi huzur ve güven ortamının devam etmesi gerektiğini vurguladı.Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:'İki aday var. 21 yıldır ülkesi için gece gündüz çalışan ve milletinin gönlünde taht kurmuş ve hayal edilemeyen pek çok projeyi gerçekleştirmiş Cumhurbaşkanımız ve kadrosunda bizler varız. Bir de karşımızdaki ittifaka bakın. Allah kimseyi bunların eline düşürmesin. Yıllarca teröre çok bedel ödedik. Yeniden bu bedelleri ödeyemeyiz. Uyanık olmamız lazım. Türkiye'yi karıştırmaya talip olmuş, teröristlerin desteklediği bu ittifaka büyük bir cevap vermemiz lazım.'Seçim öncesi provokasyon uyarısında da bulunan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:'Seçim öncesi öyle bir provokasyona girecekler ki uyanık olmamız lazım. Şurada 6 günümüz kaldı. Her türlü rezilliği yaparlar. Bizi birbirimize düşürürler. Bizim tek derdimiz var, milletimizin geleceği. Sizin alın teriniz, emeğiniz çok kıymetli. Bu alın terinizin, emeğinizin hakkını vermek, sizi daha iyi şartlarda yaşatmak boynumuzun borcu.'Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Arsin'de Santa Yolu'nda incelemelerde bulunarak, muhtarlarla görüştü. Muhtarların sorunlarını dinleyen Karaismailoğlu, 'Santa Yolu'muzun çalışmalarına başlıyoruz. İlçemizi daha da geliştirmek, halkımızın ihtiyaçlarına çözüm üretmek için el birliğiyle çalışıyoruz.' diye konuştu.