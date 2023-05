Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'ın ikili ilişkileri pozitif yönde devam ettirmek istediğini belirtti: Sorunları çözmeden mümkün değil

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu , CNN Türk'te gündemi ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk turda kazanacağını tahmin eden Çavuşoğlu, oy oranının da yüzde 52-53 olacağını dile getirdi.Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan Türklerin oy kullandığı bazı ülkelerdeki seçim noktalarına yönelik provokasyonların terör örgütü PKK destekçileri tarafından yapıldığını, bunun üzerine güvenlik önlemlerini artırdıklarını, söz konusu ülkelerin bu provokasyonlara karşı tedbir almaları için uyarılar yaptıklarını belirtti.Moskova'da 10 Mayıs'ta Türkiye, Rusya, İran ile Suriye'deki Esed rejimi arasında Dışişleri Bakanları seviyesinde yapılacak dörtlü zirveye değinen Çavuşoğlu, bu görüşmenin Suriye odaklı olacağını ve Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin güvenli şekilde ülkelerine dönmesi, bunun için gerekli zeminin hazırlanması gibi konuların ele alınacağını dile getirdi.Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde döndürülmesi gerektiğini, bunun için çalıştıklarını ifade etti.Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin terörden temizlediği bölgelere 550 bin Suriyeli mültecinin döndüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, geri kalan mültecilerin geri gönderilmesi için Esed rejiminin yanı sıra Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ile işbirliği yapılması gerektiğini kaydetti.Çavuşoğlu, imkanlar sağlandıkça bir plan çerçevesinde Suriyeli mültecileri insani şekilde peyderpey döndürülmesi gerektiğini belirtti.Esed rejiminin daha önce Suriyelilerin geri dönmesi için af çıkardığını anımsatan ancak bu dönüş sürecinin BM ile birlikte ve şeffaf şekilde yapılması gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, “Rejim genel anlamda Suriyelilerin dönmesini istiyor ama Suriyelilerin şu anda dönmesi için can güvenliği artı ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmayacağı... Şu anda yönetim çok fazla karşılayamıyor. “ değerlendirmesinde bulundu.Toplumun her kesiminden dış politikaya ilginin olduğunu belirten Çavuşoğlu, seçimden sonra yeniden bakanlık yapıp yapmayacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:'Ben hayatımda hiç öyle hesap yapmadım. Bir kere hesap yaptım o da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne başkanlık adaylığımı koyarken. Baktım ki orada hiçbir zaman başkanlık elde etmemişiz. Ayrıca orada başkan olanların, bizden, hiçbir Türk'ten bir fazlalığı yok. O zaman Cumhurbaşkanımız Başbakandı (Recep Tayyip Erdoğan). Geldim anlattım, 'Tamam ol' deyince gittim aday oldum.'Çavuşoğlu, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili yabancı basında yer alan haberleri 'aptalca' ve 'akılsızca' olarak nitelendirerek, 'Türk milletini tanısalar bu tür başlıkların, bu yönlendirmelerin ters tepeceğini bilirler. O yüzden akıllıca değil diyorum. Milletimiz her zaman özgürlükten, bağımsızlıktan yana olmuştur. Atatürk ne demiş bağımsızlık bizim kaderimiz.' ifadelerini kullandı.Siyasetin 'yurt dışından dizayn edilmesine' muhalefetin de alet olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, dışarıdan medet umulmaması gerektiğini söyledi.Çavuşoğlu, 'Rusya'ya karşı yaptırıma başlayacağız diyor muhalefet. Avrupa aferin desin vs. Biz zaten NATO'nun güçlü bir üyesiyiz, bizim böyle bir politika izlememize gerek yok, orada kendimizi kabul ettirmek için.' ifadesini kullanarak şunları kaydetti:'Bunun bize ne faydası var? Antalya'ya turist için bir faydası var mı? İhracatımıza bir faydası var mı? Doğal gazımızın yüzde 45'ine yakınını Rusya'dan alıyoruz, bize bir faydası olacak mı? Bu tür, başkalarının yönlendirdiği kurguladığı siyasetin de Türkiye'den uzak olması lazım. Dışarıdan, Batı'dan Türkiye'nin siyasetini dizayn etmeye çalışanların amacını, alet olanların da amacını biliyoruz.'Yabancı basının Türkiye'deki seçimlerle ilgili hazırladığı manşetler ve kapaklar hakkında konuşan Çavuşoğlu, 'Çünkü Cumhurbaşkanımızdan rahatsızlar. Türkiye daha bağımsız, daha özgür. Savunma sanayinde tüm SİHA'larımız, KAAN, TCG Anadolu gemilerimiz, Atak 2'ler hepsi, tabi Kızılelma tabii dosta güven verirken, düşmana da biliyorsunuz korku salıyor.' dedi.Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl anlaşmasındaki liderliğinin bazı çıkar çevrelerinin planlarına çomak soktuğunu belirterek, Türkiye'nin çıkarlarını koruma konusunda sahada ve masada atılan adımlardan da rahatsız olunduğunu kaydetti.Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın zorla, darbe ya da post modern darbelerle değil, vatandaşların oylarıyla seçildiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, 'Diktatör demeleri, aynı şekilde muhalefeti yönlendirmeleri doğru değil, bunu Macaristan'da da denediler.' ifadesini kullandı.Çavuşoğlu, Yunanistan'da da yakın zamanda seçime gidileceğini hatırlatarak, Türkiye'deki seçimlerde Yunanistan'ın iç politika malzemesi olarak kullanılmadığını vurguladı.Bu seçimlerin ilk defa Yunanistan'da iç politika malzemesi olarak kullanılmadığına işaret eden Çavuşoğlu, 'Bu da güzel bir şey, birçok Avrupa ülkesinde siyasetçiler şu andaki basına göre çok daha dikkatli davranıyorlar. Geçmişte bu tür söylemler oluyordu ters tepti. Yunanistan'da da tabi seçim atmosferinde iktidar partisinin, muhalefetin Türkiye'yi doğrudan hedef almaması aslında, yani olgun bir şekilde geçmesi olumlu.' ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, Yunanistan'da bir televizyon programcısının her gün Türkiye'nin ürettiği SİHA ve Kızılelmaları hakkında konuştuğunu kaydederek, onun dışında manşetlik bir konuşma ya da söyleme denk gelmediğini aktardı.Bu durumun olağan olmadığını, daha önceki seçimlere göre normal olmadığını, bu sefer daha sakin geçtiğini aktaran Çavuşoğlu, 'Pozitif atmosferi devam ettirmek istiyor olabilir ama bu yıllardır devam eden sorunları çözmediğimiz sürece bu pozitif atmosferin kalıcı olması mümkün değil.' ifadelerini kullandı.