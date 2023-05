Azerbaycan'dan Kılıçdaroğlu'nun skandalına sert tepki: Kabul edilemez

Milletvekili Hikmet Babaoğlu, devletler arası ilişkilerin her zaman istikrarlı ve ulusal çıkarlara hizmet eden bir çizgide olması gerektiğini söyledi.Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin 'bir millet, iki devlet' felsefesine dayandığına işaret eden Babaoğlu, 'Hal böyle iken iktidara iddialı bir siyasetçinin, Türkiye'nin en yakın müttefiki Azerbaycan'ı görmezden gelmesi kabul edilemez. Bu, ne Türk dünyasına ne de Türkiye'ye fayda getirir. Bu yaklaşım, Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen emperyalist güçlerin yaklaşımına daha yakındır.' ifadelerini kullandı.Babaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun projesinin Türk dünyasının çıkarlarına uygun olmadığını belirterek, şöyle devam etti:'Karmaşık uluslararası ilişkiler sisteminde hak ve adaletin sağlanmasında, bölgede barışın sağlanmasında, işgale son verilmesinde Türkiye ve Azerbaycan'ın senkronize hareket etmesi çok önemli bir etkene dönüşmüştür. Türkiye ile Azerbaycan'ın müttefikliği, ezilen halklar, toprakları işgal altında bulunan halklar için bir umut doğurmuştur. Maalesef Kılıçdaroğlu'nun düşünceleri, bu bakış açısına da aykırıdır. Kılıçdaroğlu'nun bu düşüncelerini, Türk halkının takdirine bırakıyorum. Yakın günlerde Türkiye'de önemli seçim var. Türk kamuoyunun her düşünceyi tartarak buna uygun kararlar vereceğinden eminim.'Milletvekili Vügar Bayramov da Kılıçdaroğlu'nun projesinin 'Türk yolu' diye isimlendirilmesinin gerçekçi olmadığını dile getirerek, şunları söyledi:'Çünkü bu proje, Azerbaycan arazisinden geçmemektedir. Azerbaycan'dan geçmeyen herhangi bir ulaştırma projesini 'Türk yolu' şeklinde nitelendirmek doğru değildir. Aynı zamanda bu, çok masraflı bir proje. Proje gerçekleşse bile kısa ve orta vadede karlı bir proje olmaz. Projenin, Avrupa'nın yaptırım uyguladığı İran'dan geçeceği de göz önünde bulundurulmalıdır.'Öte yandan Bayramov, sosyal paylaşım sitesinden, 'Azerbaycansız 'Türk yolu' olamaz. Türk dünyası ise herhangi 'projeler'le değil Zengezur Koridoru ile birleşecek.' ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.Milletvekili Behruz Meherremov da tepkisini sosyal paylaşım sitesinden, 'Batı'nın iradesini temsil eden muhalefet koalisyonunun lideri Kılıçdaroğlu, Türk dünyasının büyük ideallerini yerle bir etmeyi vadediyor. Her şeyden önce bu, Türkiye'nin geriye gitmesi anlamına geliyor. Bu tehlikeli senaryoyu engellemenin tek yolu, Türkiye'nin yükseliş döneminin devamının tek şartı, milli iradenin temsilcisi, siyasi, ekonomik ve askeri bağımsızlığı sağlayan Erdoğan'ın zaferidir.' ifadeleriyle dile getirdi.