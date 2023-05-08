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Alman basınına Türkiye'yi şikayet eden Kılıçdaroğlu: AB ne isterse yapacağız

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Alman kanalı ARD'ye verdiği röportajda Türkiye hakkında karamsar bir tablo çizdi. Avrupa Birliği'nin tüm demokratik standartlarının tam olarak uygulanacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, siyasi mahkumların da serbest kalması gerektiğini ifade etti.

Alman basınına Türkiye'yi şikayet eden Kılıçdaroğlu: AB ne isterse yapacağız
Ekleme: 8.05.2023 - 16:05 Güncelleme: 8.05.2023 - 16:21 / Editör: Ozge Selin
Alman basınına Türkiye'yi şikayet eden Kılıçdaroğlu: AB ne isterse yapacağız
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Alman kanalı ARD'ye röportaj verdi.

ARD haberinde Kılıçdaroğlu için 'Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı olabilir' ifadeleri kullanıldı.

'AB'nin tüm demokratik standartlarını uygulayacağız'
Kılıçdaroğlu verdiği röportajda 'demokrasiyi yeniden kuracağın' söyleyerek “Avrupa Birliği'nin tüm demokratik standartlarını tam olarak uygulayacağız” dedi:

'Türkiye canlılığını kaybetti çünkü demokrasi yok ve tüm güç tek bir kişide. Büyük ekonomik sorunlarımız var. Bunu düzeltmek ve demokrasiyi geri getirmek için, güçlendirilmiş bir parlamenter sistem getirmek istiyoruz. Ve AB'nin yeni bir fasıl açmasını beklemeden Avrupa Birliği'nin tüm demokratik standartlarını tam olarak uygulayacağız.'

Demirtaş ve Kavala'ya özgürlük vaadi
Siyasi mahkumların serbest kalması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu 'Siyasi mahkumlar cezaevinden serbest kalmalı. Eğer Avrupa kararları uygulansaydı, zaten hepsi özgür olacaktı” ifadelerini kullanarak Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılması vaadini yineledi.

Alman basınına Türkiye'yi şikayet eden Kılıçdaroğlu: AB ne isterse yapacağız

'Scholz'a benzetilmek benim için gurur'
Kılıçdaroğlu, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a benzetilmesi ile ilgili soruya ise 'Bu benim için bir gururdur.' cevabını verdi.

Suriyeli mültecilere ilişkin soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu 'Suriye'nin meşru hükümeti ile bir anlaşma imzalayacaklarını' söyledi:

'Suriye'nin meşru hükümeti ile bir anlaşma yapacağız. Ayrıca Türkiye'de yaşayan Suriyeliler Suriye'ye iade edildiğinde yollarını, köprülerini, okullarını, kreşlerini, her şeylerini yeniden yapacağız.'

Erdoğan'ı şikayet etti
Alman basınına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şikayet eden Kılıçdaroğlu 'Otoriter bir yönetimin Türkiye'yi nereye götürdüğünü sadece biz değil, bu arada tüm dünya gördü. Bu nedenle biz altı muhalefet partisi, Türkiye'yi otoriter liderliğin elinden almak için bir araya geldik. Ve AB tarafından öngörülen tüm demokratik standartların getirilmesi için mücadele edeceğiz' ifadelerini kullandı.
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