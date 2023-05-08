ABD’de korkunç olay! Göçmen sığınma evi önünde katliam gibi anlar kamerada
ABD’nin Teksas eyaletinde bir cip, göçmen sığınma evi önünde bulunan durağa daldı. Onlarca kişi araç altında kalırken ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Korkunç olay anbean kameraya yansıdı.
ABD'nin Teksas eyaletinde cip, göçmen sığınma evi önünde bulunan kalabalığın içine daldı. Olayda, 8 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Polis, olayın kasıtlı olup olmadığını soruşturuyor.
KORKUNÇ ANLAR KAMERADA
Olay, ABD'nin Teksas eyaletindeki Brownsville ilçesinde meydana geldi. Yerel saatle 08.30 sıralarında bir cip, göçmen sığınma evinin önünde bulunan kalabalığın arasına daldı. ABD medyası, olayda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Brownsville Polis Departmanı, olayın kasıtlı bir eylem olup olmadığını soruşturuyor. Ayrıca FBI'ın da soruşturmaya dahil olduğu bildirildi.
SİLAHLI SALDIRIDA 8 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Teksas eyaletinin Dallas kentinin kuzeyindeki Allen ilçesinde dün bir AVM'ye yönelik silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Saldırgan, polis tarafından vurularak öldürülmüştü.
KORKUNÇ ANLAR KAMERADA
Olay, ABD'nin Teksas eyaletindeki Brownsville ilçesinde meydana geldi. Yerel saatle 08.30 sıralarında bir cip, göçmen sığınma evinin önünde bulunan kalabalığın arasına daldı. ABD medyası, olayda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Brownsville Polis Departmanı, olayın kasıtlı bir eylem olup olmadığını soruşturuyor. Ayrıca FBI'ın da soruşturmaya dahil olduğu bildirildi.
SİLAHLI SALDIRIDA 8 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Teksas eyaletinin Dallas kentinin kuzeyindeki Allen ilçesinde dün bir AVM'ye yönelik silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Saldırgan, polis tarafından vurularak öldürülmüştü.
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