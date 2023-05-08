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28 Şubat zihniyeti yine hortladı: Denizli'de küçük Yaren başörtüsü nedeniyle turnuvadan men edildi

Türkiye Karate Federasyonu'nun Denizli'de düzenlediği Minikler Türkiye Karate Şampiyonası'na katılan, 10 yaşındaki Melike Yaren Arsu, karanlık zihniyetin ürünü olan başörtüsü dayatmasına maruz kaldı. 28 Şubat dönemi yaptırımlarını hatırlatan bir kararla başörtüsü nedeniyle müsabakadan men edilen Arsu, "Maç öncesi boynumu açmamı istediler ama kabul etmedim. İki senedir kahverengi kuşağa sahip olabilmek için çok büyük çaba sarf ettim. Bu spordan vazgeçmeyeceğim" şeklinde konuştu.

Ekleme: 8.05.2023 - 21:45 Güncelleme: 8.05.2023 - 21:56 / Editör: Ozge Selin
28 Şubat zihniyeti yine hortladı: Denizli'de küçük Yaren başörtüsü nedeniyle turnuvadan men edildiTürkiye Karate Federasyonu'nun Denizli'de düzenlediği turnuvada skandal bir karara atıldı. 28 Şubat zihniyetinin mahsulünün yeniden hortladığı şampiyonada 10 yaşındaki Melike Yaren Arsu, başörtüsü dayatmasına maruz kaldı.

Adapazarı'nda daha önce gerçekleştirilen seçmelerde birinci olan Arsu, Denizli'de düzenlenen Minikler Türkiye Karate Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. İlk müsabakasını kazanan Arsu, ikinci müsabakasına başlayacağı sırada Merkez Hakem Kurulu üyesi Uğur Kobaş tarafından men edildi. Kıyafeti nedeniyle ikinci mücadelesinde yarışmasına izin verilmeyen Yaren'in babası Atakan Arsu Türkiye Karate Federasyonu'ndan kızın müsabakadan men edilmesine ya da maça çıkmasına engellenmesine ilişkin kayıt ve tutanakları talep ederek, haksız uygulamaya karşı hukuk mücadelesi başlattı.

Kızıma boynunu açması yönünde baskı yapıldı

Konuya ilişkin konuşan baba Atakan Arsu, iki takım antrenörünün de itiraz etmesine rağmen minik sporcuya baskı yapıldığını belirtti. Arsu, 'Antrenörümüz ve rakibi olan sporcunun antrenörü diğer iki hakemin yanı sıra Merkez Hakem Kurulu'ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Akif Gürbüz'e itiraz etmesine rağmen, kızıma boynunu açması ya da müsabakadan çekilmesi yönünde baskı yapılmıştır. Kızım boynunu açmama yönünde karar alması sonrası, spor yapma hakkı elinden alınmıştır” dedi.

28 Şubat zihniyeti yine hortladı: Denizli'de küçük Yaren başörtüsü nedeniyle turnuvadan men edildi

Şaşırtan savunma: Spor yapmak farz değil

Durumdan haberdar olur olmaz ilgili birçok kuruma ulaşmaya çalıştığını kaydeden baba Arsu, “Kızımın müsabakaya çıkabilmesi için Karate Federasyonu Genel Sekreteri Hacı Beşbadem'e ulaştım. Kendisine problemi aktardığımda, boynu açık bone takmanın Dünya Karate Federasyonu (WKF) kararı olduğunu, kızım 2 senedir bütün müsabakalarına boynu kapalı olarak çıktığını ve hatta ilk maçını da yine aynı şekilde yaparak kazandığını belirtmeme rağmen destek olamayacaklarını ve inançlarımız gereğini yerine getirmek istiyorsa, ‘Başörtü farz ama karate yapmak farz değil' diyerek kızımın spor yapma hakkını engellemiştir.” şeklinde konuştu. Benzer hak gasplarının yaşanmaması için gerekli adımlarım bir an önce atılması gerektiğini savunan Arsu, “Kızım boynu açık hicab takması için uzun süre ikna edilmeye çalışılmış ve kızım bunu kabul etmediği için mücadeleyi terk etmek zorunda kalmıştır.' ifadelerini kullandı.

'Boynumu açmamı istediler'

Yaşadıklarına rağmen spordan vazgeçmeyeceğini ifade eden Melike Yaren Arsu ise, “Oynadığım ilk maçımı kazandım. İkinci maç öncesi boynumu açmamı istediler ama kabul etmedim. Bu şekilde maçlara devam etmeme izin vermedikleri için şampiyonadan çekişmek zorunda kaldım. İki senedir kahverengi kuşağa sahip olabilmek için çok büyük çaba sarf ettim. Bu spordan vazgeçmeyeceğim' diye konuştu.
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