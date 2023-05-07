Twitter İstanbul'daki tarihi miting için açılan ve yüz binlerce paylaşım yapılan hashtag'i gündemden düşürdü

AK Parti, İstanbul'da en az 1 milyon 700 bin kişinin katıldığı bir miting düzenledi. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için açılan #TürkiyeSanaEmanet hashtag'i yüz binlerce paylaşım yapılmasına rağmen gündemden düşürüldü. Twitter, 2018 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde de benzer bir skandala imza atmıştı.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen 'AK Parti Büyük İstanbul Mitingi' için vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren alana akın etti. Miting alanına giden yollar tıkandı. Vatandaşlar Basın Ekspres Yolu'ndan yürüyerek alana ulaştı. Alanı hıncahınç dolduran kalabalık 'Türkiye Sana Emanet' diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi rakamlara göre mitinge katılan kişi sayısını 1 milyon 700 bin olarak açıkladı. Erdoğan'ı selamlayan kalabalık Türkiye tarihinde bir rekor olarak kayıtlara geçti.Miting için sosyal medya platformu Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için açılan #TürkiyeSanaEmanet hashtag'i yüz binlerce paylaşım yapılmasına rağmen gündemden düşürüldü.Twitter'da 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek amacıyla atılan yüz binlerce 'DEVAM' tweeti atılmıştı.Twitter, önce sansür uygulayarak trendler listesinden kaldırmıştı; ardından karşı kampanya olarak yapılan 'T A M A M' paylaşımlarına 'yurt dışı' desteği sağlandığı görülmüştü.