Osman Gökçek, Pursaklar'dan seslendi. 'Kılıçdaroğlu, sana Pursaklar'dan oy yok.'

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü ve AK Parti Ankara 2. Bölge milletvekili adayı Osman Gökçek, seçim çalışmalarına devam ediyor.Ankara'nın Pursaklar ilçesinde halka seslenen Osman Gökçek, halk tarafından coşkuyla karşılandı.Konuşması sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yapan Gökçek, “PKK'nın ve HDP'nin desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu, Pursaklar'dan sana oy yok haberin olsun.” ifadelerini kullandı.Osman Gökçek o anları sosyal medya hesabından paylaştı.