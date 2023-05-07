Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu işçisi zammı için heyecanlandıran açıklama

Son dakika haberi...2023 Toplu İş Sözleşmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde hükümet yetkilileri, TÜRK-İş ve HAK-İş Cuma günü kritik toplantıyı gerçekleştirdi. Kamu işçisi zam teklifi için verimli bir toplantı olurken, taraflar talepleri ve yapılacakları detaylandırdı. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan toplantıyla ilgili, 'Verimli bir toplantı yaptık. tam bir mutabakat sağlanamadı, umarım önümüzdeki hafta sonlandırmış oluruz.' açıklamasında bulundu. Öte yandan hükümetin kamu işçisi zam teklifi için yeni tarih belli oldu. Toplu sözleşme zammı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.2023 TOPLU SÖZLEŞME İÇİN NEFESLER TUTULDU: TARİH BELLİ OLDUKamu işçisi zam teklifi için Cuma toplandı. Hükümet ve sendika temsilcileri bir araya gelerek 3 saatlik bir toplantı gerçekleşti. Toplantı sonrası hükümetin Salı günü teklifini vereceği bildirilirken TÜRK-İş ve HAK-İş'ten peş peşe toplu sözleşme zammı için açıklama geldi. Büyük İstanbul Mitinginde Başkan Recep Tayyip Erdoğan kamu işçisi zammı için açıklama yaptı.ERDOĞAN: KAMU İŞÇİSİ ZAM RAKAMINI AÇIKLAYACAĞIMBüyük İstanbul Mitinginde 1,7 milyon çoşkulu kalabalığa hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan kamu işçisi için heyecanlandıran açıklamayı yaptı. Erdoğan, 'Kamu işçisi zam oranını Salı Günü kamu oyuna açıklayacağım' ifadelerini kullandı.HAK-İŞ'TEN KAMU İŞÇİSİ ZAMMI TOPLANTISI SONRASI İLK AÇIKLAMAHak-İş Başkanı Mahmut Arslan toplantıyla ilgili, 'Verimli bir toplantı yaptık. tam bir mutabakat sağlanamadı, umarım önümüzdeki hafta sonlandırmış oluruz.' açıklamasında bulundu.TÜRK-İŞ: HÜKÜMET TEKLFİNİ SALI GÜNÜ VERECEKTürk-İş Başkanı Atalay Toplu İş Sözleşmesi hakkında, 'Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: Kamuoyu bugün bir rakam bekliyor ancak biz bugün bir rakam verme durumunda değiliz. Rakamla ilgili büyük ihtimal salı günü bir rakam getireceklerini söylediler. İşçiler, seçimden önce istediğimiz gibi bu görüşmelerin sona ermesini istiyor. Salı günü kamuoyuna inşallah bir rakam veririz diye umut ediyorum' ifadelerini kullandı.KAMU İŞÇİSİ ZAMMI İÇİN YENİ TEKLİF...700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne de değinen Bakan Bilgin, 'TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile Cuma günü bir defa daha ele alacağız. Bir uzlaşmaya zaten yaklaştık. Bunu da çözüm yoluna sokacağız' vurgusunu kullanmıştı.Hükümet Salı günü 700 bin kamu işçisini ilgilendiren teklfini sendikalara iletecek. Uzlaşma sonrası Başkan Erdoğan'ın rakamı açıklaması bekleniyor.Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç salı günü sonuçlandı.SENDİKALARIN TEKLİFİ YÜZDE 45 ZAM 15 BİN TL TABAN ÜCRETİşçi tarafı, aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, ardından tüm ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi ve daha sonra birinci altı ay için yüzde 45 zam yapılması yönündeki ısrarını sürdürürken, hükümetten gelecek yeni teklifi de beklemeye başladı.KAMU İŞÇİSİNE ZAM HESABI NASIL OLACAK?Örnek kamu işçisi zammı hesabını yapacak olursak; 15 bin liralık taban brüt ücret kabul edildiğinde işçilere ödenecek net ücret ise 12.075 TL'ye çıkmış olacak. Buradaki hesap şöyle:Brüt ücret: 15.000 TLSSK işçi kesintisi: 2.100 TLİşsizlik sig.: 150 TLGelir Vergisi: 1.912,50 TLDamga vergisi: 113,85 TLAsg. Ü. İstisnası: 1.276,02 TLDamga V. İstisna 75,96 TLNet ödenen ücret 12.075,63 TLDİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYORÖte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere, özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.