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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'a müjde: Boğaz'ın altından geçecek 3'üncü tünel olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul'da düzenlediği mitingde en az 1 milyon 700 bin kişiye hitap etti. İstanbullulara bir de müjde veren Erdoğan, "Büyük İstanbul Tüneli projesini hayata geçireceğiz. Bu proje Marmaray ve Avrasya Tüneli'nden sonra Boğaz'ın altından geçecek 3'üncü tünel olacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'a müjde: Boğaz'ın altından geçecek 3'üncü tünel olacak
Ekleme: 7.05.2023 - 19:38 Güncelleme: 7.05.2023 - 19:54 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'a müjde: Boğaz'ın altından geçecek 3'üncü tünel olacak
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen 'AK Parti Büyük İstanbul Mitingi' için vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren alana akın etti. Miting alanına giden yollar tıkandı. Vatandaşlar Basın Ekspres Yolu'ndan yürüyerek alana ulaştı. Alanı hıncahınç dolduran kalabalık 'Türkiye Sana Emanet' diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi rakamlara göre mitinge katılan kişi sayısını 1 milyon 700 bin olarak açıkladı. Erdoğan'ı selamlayan kalabalık Türkiye tarihinde bir rekor olarak kayıtlara geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'a müjde: Boğaz'ın altından geçecek 3'üncü tünel olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'a müjde: Boğaz'ın altından geçecek 3'üncü tünel olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının son bölümünde İstanbullulara bir de müjde verdi. 'Büyük İstanbul Tüneli projesini hayata geçireceğiz.' diyen Erdoğan, 'Şimdi de Büyük İstanbul Tüneli Projemizi hayata geçiriyoruz. Bu proje, Marmaray ve Avrasya'dan sonra Boğaz'ın altından geçecek üçüncü tünel olacak.' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'a müjde: Boğaz'ın altından geçecek 3'üncü tünel olacak

'Günde 6.5 milyon kişi kullanacak 11 farklı ray sistemi birbirine bağlanacak'

Erdoğan, 'Büyük İstanbul Tüneli'yle günde 6,5 milyon vatandaşımızın kullanacağı 11 farklı raylı sistem hattını birbirine bağlayarak şehrin ulaşımını sağlayacağız.' dedi.
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