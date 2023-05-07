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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Büyük İstanbul Mitingi'ne katılım sayısını açıkladı

AK Parti seçimler öncesi en büyük buluşmasını İstanbul'da gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Büyük İstanbul Mitingi'ne 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Büyük İstanbul Mitingi'ne katılım sayısını açıkladı
Ekleme: 7.05.2023 - 17:23 Güncelleme: 7.05.2023 - 17:24 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Büyük İstanbul Mitingi'ne katılım sayısını açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Sevdam' tabirini kullandığı İstanbul mitinginde vatandaşlarla buluştu.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren İstanbul Mitingi için hareketlilik başladı. Binlerce vatandaşın akın akın Atatürk Havalimanı'ndaki tarihi buluşmaya milyonlarca vatandaş katılım sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinge katılan vatandaşların resmi rakamını açıkladı.

1 milyon 700 bin kişi katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Büyük İstanbul Mitingi'ne 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını açıkladı.

"Bu ne muhteşem bir İstanbul"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi rakamları açıkladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Biz İstanbul'u candan, yürekten seviyoruz. Buradan Cumhurbaşkanlığına yürüdük ama bu yürüyüşü sizinle birlikte yaptık. Tekrar sizinle bu yollarda yürüyoruz. Bu ne muhteşem bir İstanbul. Bugün İstanbul 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edecek. Resmi rakam 1 milyon 700 bin alanda katılım var. İstanbul yapar mı? İstanbul sandıkları patlatır mı? Bu şehrin her bir insanını ayrı ayrı selamlıyorum.

"Her birinize şükranlarımı sunuyorum"

Biz de doğumdan bu yana İstanbul'u aşkla sevdik. İstanbul, burası ortasından deniz geçen şehirdik. Burası tarih boyunca insanlığın göz bebeği olarak kalan şehirdir. Burası camileriyle medeniyetimizin şahikası şehir. Burası kökenine, inancına hiçbir farklılığına bakmadan kucaklayıp, bağrına basan şehir.İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bizlerle birlikte olduğunuz için her birinize şükranlarımı sunuyorum.

Vatandaşlar alana sığmadı

Saatler öncesinden katılımların başladığı miting alanını hınca hınç dolduran vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaya başlamasından sonra da alana akım etmeye devam etti.

Havalimanının girişinde alana girmeyi bekleyen vatandaşlar büyük yoğunluk oluşturdu.
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