Bakan Soylu'dan flaş açıklama! İmamoğlu'nun hazırladığı provokasyonu açıklayacağım

6 Mayıs'ta İstanbul'da yaptığı mitingde hezimete uğrayan 7'li koalisyon, HDPKK ile yaptığı kirli ortaklığı perdelemek için CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden alçak bir provokasyonu devreye soktu.İmamoğlu, gelen tüm tepkilere aldırış etmeden Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı'nda korsan miting düzenlemek istedi. Yasal olmayan miting sırasında HDPKK ile yapılan kirli ittifak nedeniyle İmamoğlu aleyhine sloganlar atıldı.AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, 'Toplanma alanının miting alanı gibi gösterilme çabası komik bir propagandadır.' dedi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, 'CHP hem korsan bir miting yapmakta hem kamuoyunu yanıltmaktadır' ifadelerini kullandı.KARŞILIKLI BİRBİRLERİNE SU FIRLATTILARBu sırada sloganlara karşılık veren CHP'liler ile vatandaşlar arasında gergin anlar yaşandı. İmamoğlu konuşmaya başladığı esnada iki grup karşılıklı birbirlerine su fırlattı.İMAMOĞLU TEHDİTLER SAVURDUYaşanan gerginliğin ardından polis ekipleri olaya müdahale etti. Polisin olaya müdahale etmesine rağmen güvenlik güçlerini suçlayan ve halkın tepkisine rağmen alandaki konuşmasına devam eden ve bindiği otobüsten, 'Polis seyrediyor, görüyorum polisi, hepinizin hakkında suç duyurusunda bulunacağım' diyerek tehditler savurdu.POLİS SU SIKARAK KALABALIĞI DAĞITTIİmamoğlu'un polisi suçladığı anlarda polis su sıkarak kalabalığı dağıttı.ERZURUM PROVOKASYONUNU EKREM İMAMOĞLU VE EKİBİ Mİ ÇIKARDI?Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na miting alanı belirtiliyor, İmamoğlu ve ekibi miting alanına doğru giderken bir yerde duruyorlar ve mitingi resmi alanda değil Erzurum'un en işlek caddesinde yapmak istiyorlar. Oradaki bulunan vatandaşlar İmamoğlu ve ekibini, 'Burada durma git başka yerde dur, miting yap' diyerek uyarıyor.Bu uyarıya rağmen İmamoğlu duruyor ve konuşuyor. O sırada Ekrem İmamoğlu'nun otobüsünün etrafındaki ekibi ile bir grup arasında sözlü tartışma çıkıyor İmamoğlu'nun adamları bölgedeki insanlara küfür ve hakaret ediyor. Sonra arbede yaşanıyor.İÇİŞLERİ BAKANI: PROVOKASYOSYONU ADIM ADIM TEK TEK ANLATACAĞIMTüm bu gelişmelerin ışığında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.Bakan Soylu, 'Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu'nun kendisi provokatördür. Bu provokasyonu adım adım nasıl hazırladığını tek tek açıklayacağım' dedi.