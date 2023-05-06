Tüm yurtta etkili! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 6 Mayıs hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu raporlarına hafta sonu bazı bölgelerde havaların yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklığını incelediğimizde ise Güney ve iç kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor. Marmara Bölgesinde de bu Cumartesi rüzgarlı bir hava hakim olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz ile Zonguldak, Düzce, Bolu, Eskişehir ve Konya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege ve Göller Yöresi ile Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.
METEOROLOJİK UYARILAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 6 Mayıs Cumartesi günü için kuvvetli yağış ve toz taşımı uyarısı veriyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bu akşam ilk saatlerden itibaren İç Ege, gün içinde Batı Akdeniz, Denizli ve Tunceli çevrelerinde hakim olması beklenen kuvvetli yağışlar konusunda tedbir alınması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde beklenen toz taşınımı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL'DA HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?
İstanbul'da cumartesi günü hava 17 derece olacak. Hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. İstanbul'da hava pazar günü 18 derece olacak. Hava parçalı açık bulutlu olacak ve yağmur yağmayacak.
BÖLGELERDE BUGÜN HAVA DURUMU
MARMARA
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava olması bekleniyor. Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel olmak kaydıyla kuvvetli, bölge genelinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
BURSA 10°C, 18°C Cumartesi akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
EDİRNE 11°C, 22°C Bugün çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 17°C Cumartesi günü çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege ve Denizli'de ise kuvvetli olmak üzere yağışlı olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 23°C Bu akşamın ilk saatlerinden itibaren yerel kuvvetli yağışlı
DENİZLİ 11°C, 19°C Cumartesi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 14°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 9°C, 18°C Bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Cumartesi günü bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Antalya, Isparta, Burdur çevreleri ve Mersin'in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağışlar beklenmektedir.
ADANA 17°C, 26°C Cumartesi sabah saatlerinde itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 16°C, 18°C Cumartesi gece saatlerinde itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel olmak üzere çok kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 15°C, 25°C Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
K.MARAŞ 14°C, 24°C Bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Cumartesi Günü Yağmur Yağacak mı?
İÇ ANADOLU
Bölge genelinde yerel olmak kaydıyla sağanak ve bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün olacağı tahmin ediliyor.
ANKARA 13°C, 25°C Cumartesi öğle saatlerinde itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 9°C, 15°C Bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 10°C, 19°C Cumartesi öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 10°C, 21°C Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Cumartesi gününün bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün olması bekleniyor.
BOLU 9°C, 17°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 10°C, 19°C Bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 7°C, 21°C Cumartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 10°C, 15°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün yaşanması bekleniyor. Orta Karadeniz kıyılarında ise yer yer sis ve pus yaşanabilir.
AMASYA 11°C, 25°C Cumartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN11°C, 16°C Bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 11°C, 26°C Cumartesi öğle saatlerinde itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 12°C, 17°C Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Bölge geneline hakim olması beklenen yağışların sağanak ve gök gürültülü olması, Tunceli çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 5°C, 18°C Bugün gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 13°C, 26°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 10°C, 22°C Cumartesi gece saatlerinde itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 5°C, 19°C Gece yarısından sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Batman ve Mardin illeri dışında bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün bekleniyor.
DİYARBAKIR 8°C, 27°C Cumartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 13°C, 23°C Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 11°C, 28°C Bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 17°C, 30°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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