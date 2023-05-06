Tüm yurtta etkili! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz ile Zonguldak, Düzce, Bolu, Eskişehir ve Konya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege ve Göller Yöresi ile Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.METEOROLOJİK UYARILARMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 6 Mayıs Cumartesi günü için kuvvetli yağış ve toz taşımı uyarısı veriyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bu akşam ilk saatlerden itibaren İç Ege, gün içinde Batı Akdeniz, Denizli ve Tunceli çevrelerinde hakim olması beklenen kuvvetli yağışlar konusunda tedbir alınması gerekmektedir.TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde beklenen toz taşınımı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.İstanbul'da cumartesi günü hava 17 derece olacak. Hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. İstanbul'da hava pazar günü 18 derece olacak. Hava parçalı açık bulutlu olacak ve yağmur yağmayacak.Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava olması bekleniyor. Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel olmak kaydıyla kuvvetli, bölge genelinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.BURSA 10°C, 18°C Cumartesi akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.EDİRNE 11°C, 22°C Bugün çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 11°C, 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 11°C, 17°C Cumartesi günü çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlıBölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege ve Denizli'de ise kuvvetli olmak üzere yağışlı olması bekleniyor.A.KARAHİSAR 14°C, 23°C Bu akşamın ilk saatlerinden itibaren yerel kuvvetli yağışlıDENİZLİ 11°C, 19°C Cumartesi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 14°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 9°C, 18°C Bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıCumartesi günü bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Antalya, Isparta, Burdur çevreleri ve Mersin'in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağışlar beklenmektedir.ADANA 17°C, 26°C Cumartesi sabah saatlerinde itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 16°C, 18°C Cumartesi gece saatlerinde itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel olmak üzere çok kuvvetli olması bekleniyor.HATAY 15°C, 25°C Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıK.MARAŞ 14°C, 24°C Bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıCumartesi Günü Yağmur Yağacak mı?Bölge genelinde yerel olmak kaydıyla sağanak ve bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün olacağı tahmin ediliyor.ANKARA 13°C, 25°C Cumartesi öğle saatlerinde itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 9°C, 15°C Bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 10°C, 19°C Cumartesi öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİVAS 10°C, 21°C Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıCumartesi gününün bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün olması bekleniyor.BOLU 9°C, 17°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 10°C, 19°C Bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 7°C, 21°C Cumartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 10°C, 15°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün yaşanması bekleniyor. Orta Karadeniz kıyılarında ise yer yer sis ve pus yaşanabilir.AMASYA 11°C, 25°C Cumartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN11°C, 16°C Bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 11°C, 26°C Cumartesi öğle saatlerinde itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 12°C, 17°C Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBölge geneline hakim olması beklenen yağışların sağanak ve gök gürültülü olması, Tunceli çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM 5°C, 18°C Bugün gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR 13°C, 26°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 10°C, 22°C Cumartesi gece saatlerinde itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 5°C, 19°C Gece yarısından sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıBatman ve Mardin illeri dışında bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün bekleniyor.DİYARBAKIR 8°C, 27°C Cumartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 13°C, 23°C Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 11°C, 28°C Bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 17°C, 30°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı