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Sudan'da Türk Büyükelçilik aracına ateş açıldı

Diplomatik kaynakların bildirdiğine göre, Sudan'da büyükelçilik aracına ateş açıldı. Olayda ölü ve yaralı olmadığı belirtildi.

Sudan'da Türk Büyükelçilik aracına ateş açıldı
Ekleme: 6.05.2023 - 13:49 Güncelleme: 6.05.2023 - 13:56 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Saldırıyı kimin gerceklestirdigine ilişkin şu ana kadar bilgi yok.

Büyükelçi Çobanoğlu'nun sağlık durumu iyi.

Sudan'da geçtiğimiz günlerde

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Sudan'da Türk Büyükelçilik aracına ateş açıldı
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