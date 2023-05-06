Sudan'da Türk Büyükelçilik aracına ateş açıldı

Diplomatik kaynakların bildirdiğine göre, Sudan'da büyükelçilik aracına ateş açıldı. Olayda ölü ve yaralı olmadığı belirtildi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldı.



Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



Saldırıyı kimin gerceklestirdigine ilişkin şu ana kadar bilgi yok.



Büyükelçi Çobanoğlu'nun sağlık durumu iyi.



Sudan'da geçtiğimiz günlerde



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