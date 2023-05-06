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Sudan'da büyükelçilik aracına saldırı! Bakan Çavuşoğlu açıkladı: "Büyükelçiliği taşıyoruz"

Sudan'da Türk Büyükelçilik aracına ateş açıldı. Diplomatik kaynaklar olayı doğrulayarak ölü ve yaralı olmadığını kaydetti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Can kaybı yok, büyükelçiliği Port Sudan'a taşıyoruz" dedi.

Ekleme: 6.05.2023 - 13:49 Güncelleme: 6.05.2023 - 17:06 / Editör: Ozge Selin
Sudan'da büyükelçilik aracına saldırı! Bakan Çavuşoğlu açıkladı: 'Büyükelçiliği taşıyoruz'
Sudan'daki çatışmaların tarafı Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), bugün Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldığını duyurdu. Büyükelçi ve beraberindekilerin iyi olduğu belirtildi.

Diplomatik kaynaklar olayı doğrulayarak ölü ve yaralı olmadığını kaydetti.

HEYET GÜVENLİ YERE TAHLİYE EDİLDİ
HDK Sözcüsü açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF), Türkiye'nin Sudan Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açtı. Saldırı, tahliye çabalarıyla ilgili önceden koordinasyona ve elçilik binasının SAF'ın kontrolü altında olmasına rağmen meydana geldi. Bu saldırılara rağmen, Hızlı Destek Kuvvetleri Büyükelçi ve heyetini güvenli bir yere tahliye etmeyi başardı."

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR
Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 551'e yükseldiğini, 4 bin 926 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

BÜYÜKELÇİLİĞİ PORT SUDAN'A TAŞIYORUZ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Can kaybı yok, büyükelçiliği Port Sudan'a taşıyoruz" dedi.

Sudan'da büyükelçilik aracına saldırı! Bakan Çavuşoğlu açıkladı: 'Büyükelçiliği taşıyoruz'
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