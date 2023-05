PKK'lı teröristleri akladığı yetmedi şimdi de milleti kurşuna dizen FETÖ'cü askerleri aklamak istedi! Sosyal medyada tepki yağdı

CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında halkı mermi yağmuruna tutarak birçok insanı şehit eden harp okulundaki FETÖ'cü askerleri savundu. Kılıçdaroğlu, emrin sorgulanmayacağı argümanını ortaya koyarak, FETÖ'cü canilerin insanları emir nedeniyle şehit ettiklerini öne sürdü. Daha önce, 'YPG, bize mi saldıracak' diyerek PKK'yı meşrulaştıran Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cüleri aklamak için kolları sıvaması büyük tepki çekti.Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da darbe girişimine karşı sokağa dökülen silahsız vatandaşların FETÖ'cü askerler tarafından şehit edilmesini 'emir tartışılmaz' ifadeleri ile meşrulaştırmaya çalıştı. FETÖ'cü harp okulu öğrencilerinin yaptıklarını görmezden gelen Kılıçdaroğlu, 'emir kulu' benzetmesi yaptı.Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:Emir tartışılmaz. Bu bizim orduda değil, dünyadaki bütün ordularda böyledir. Verilen emire aynen uyacaksınız. Siz kalkıyorsunuz, harp okulu öğrencilerine neler yapıyorsunuz?Kılıçdaroğlu, FETÖ'cü askerleri aklamak için FETÖ'nün argümanlarına da başvurdu. Kılıçdaroğlu, '16 Temmuz'da saraya gittim, dedim ki, köprünün başında askerin boynunu bıçakla kestiler, ben bunların yargılanmasını istiyorum.' ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu'nun söylediği şekilde FETÖ'cü bir askerin öldürülmesinin söz konusu olmadığı daha önce ortaya çıkmıştı. FETÖ'cüler darbe girişimini meşrulaştırmak için ortaya birçok yalan atmış, o yalanlardan biri de Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği, 'Askerin boynu bıçakla kesildi' ifadeleriydi.Kılıçdaroğlu, FETÖ'cü askerleri aklamak için, 'Emir tartışılmaz.' ifadesini kullandı. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, kanunsuz hiçbir emrin uygulanmayacağı da biliniyor. Silahsız insanlara ateş etmenin kanunsuz olduğu da açıkça biliniyor.Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü canileri aklamak istemesi büyük tepki çekti. Sosyal medyada birçok kullanıcı paylaşımları ile Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.O paylaşımlardan bazıları:Kemal Kılıçdaroğlu ilk Pkk'lıları masumlaştırdı şimdi de 15 Temmuz'da halka kurşun sıkan FETÖ'cü askerlere 'emir kulu' diyerek masumlaştırıyor.Rabbim bunlara fırsat vermesin.Hiç bir şey bildiği yok, her konuda olduğu gibi.. Askerliğin 1. ve net kuralı 'kanunsuz emir uygulanmaz'.. Elinde Türk Bayrağı olana ateş et diyen komutanda er'de haindir.PKK'lılardan sonra sıra köprüde 8 saat 23 dakika boyunca son kurşunlarını tüketene kadar teslim olmayan; ikisi polis olmak üzere 34 vatandaşı katleden, yüzlerce vatandaşı yaralayan FETÖ'cüleri savunmaya gelmiş. Allah belanı versin, ne diyelim.FETÖ'cüleri canlı yayında aklamaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'yi terör örgütü olarak görmediğini belirterek, 'Bize mi saldıracaklar' demişti. Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da hendek kazan PKK'lı teröristlere de, 'Hendek kazan arkadaşlar' ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun, teröristlere, 'Arkadaşlar' demesi büyük tepki çekmişti.Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, ölen dört darbeci askerin vatandaşları nasıl katlettiği açıkça yer alıyor.Kuleli Askeri Lisesi Hizmet Bölük Komutanlığı Hizmet Bölüğü'nde görev yapan Mert Hürriyetoğlu (Şüpheli): 'Binbaşı Ahmet Taştan diğer tanklardaki uçaksavarlara mühimmat yerleştirilmesi talimatı verdi. Halk yeniden üzerimize geldi, bu kez Binbaşı Ahmet Taştan tanktaki uçaksavarlara vatandaşların üzerine ateş serbest diyerek ateş emri verdi. Üsteğmen Vedat Yıldız halkın üzerine doğru uçaksavarla ateş etti, ön sıradaki halkın vurularak yere düştüğünü kendi gözümle gördüm. Halkla tanklar arasında yaklaşık 100 metre kadar mesafe vardı. Vatandaşların bulunduğu bölgeden de üzerimize ateş edilmeye başlanıldı.Binbaşı Ahmet Taştan, Üsteğmen Vedat Yıldız'a tank topuna mermi sürülmesini emretti, HGS'lerin sağ tarafında ufak bir tepe vardı, oraya doğru ateş etmesini istedi, bir el tankla üsteğmen ateş etti, oradaki tepe vuruldu.''Ancak vatandaş yaklaştıkça Binbaşı Ahmet Taştan vatandaşa yönelik uçaksavarlarla ateş emrini yineliyordu. Bu sırada Üsteğmen Vedat Yıldız hiç durmadan ateş ediyordu. TOMA'ların bulunduğu yere de sadece Vedat Yıldız'ın bulunduğu tankla sadece bir el top mermisiyle ateş edildi. Daha sonra Üsteğmen Vedat Yıldız uçaksavar silahı, Binbaşı Ahmet Taşkan G3 Piyade tüfeği, İbrahim Gül isimli başçavuş G3 Piyade tüfeğiyle ateş etmeye başladı. Vedat Yıldız'ın bulunduğu tank topu ateş aldı, ileride bir TOMA'nın isabet alarak yandığını gördüm'Kartal Maltepe 2.Zırhlı Tugayı Nurettin Baransel Kışlası'nda görevli piyade er Muhammed Emin Gençyılmaz (Şüpheli): 'Tankı kullanan komutanın adı Üsteğmen Vedat Yıldız idi, Ahmet Taştan ona top atışı yapılması için emir verdi, bizim aracımızda takılı bir MG3 vardı, bu daha sonra tanka takıldı, Vedat Yıldız bu silahla vatandaşa doğru ateş ettiğini gördüm. Telsizden üsteğmen Vedat Yıldız 'Korkmayın top atışı yapacağım' diyerek anons geçti. Bir defa top ile ateş edildiğini gördüm.'İstanbul 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli er Tunahan Kurt (Şüpheli): 'Ben araca girmeden önce MG3'ünde başındaki üsteğmen Vedat Yıldız tarafından halka doğru kullanıldığını gördüm. Karşıdan vatandaşlardan 'teslim olun' çağrısı geldi. Ahmet Taştan 'teslim olun' diye bağıran tarafa top atışı yaptırdı. Top patlayınca ben iki metre uzağa savruldum'İstanbul Kartal Maltepe İkinci Zırhlı Tugayı'nda görevli Tank Nişancısı Muhammed Talip Songur (Şüpheli): 'Halk yine vazgeçmeyip gelmeye başlayınca Üsteğmen Vedat Yıldız kendi tankının üzerinde bulunan MG3 ile halkın üzerine doğru ateş etti. Bu sırada birkaç kişi yere düştü. Yere yatan halktan kalkıp yaralanan şahısları almak için elindeki kazağı sallayan birkaç kişiye bu üsteğmen yine birkaç el ateş etti. Yaralılara almaya gelen şahıslarda yaralandı. Daha sonra bir araba yanaştı ve yaralıları içine doldurdular.'Kuleli Askeri Lisesi'nde er İbrahim Sezer (Şüpheli): 'Bir kadın bize doğru yaklaşarak bir şeyler söyleyince, Ahmet Taştan binbaşı ve tankın üzerinde bulunan üstteğmen Vedat Yıldız, MG3 silahla kadına doğru ateş ettiler. Kadın yere yığıldı. Bundan önce motorsikletli bir şahıs tankların olduğu yeri geçip bizim biraz önümüzde bulunan Ahmet binbaşının yanına yaklaşınca, Ahmet binbaşı bu şahsa ateş etti ve şahıs yere düştü. Ben bu şahsa yardım etmek istedim, ancak Ahmet binbaşı yardım etmememi emretti. Daha sonra vurulup yere düşen kadın da sendeleyerek bu şahsın yanına geldi ve ağlamaya başladı. Ahmet binbaşı ve üstteğmen Vedat Yıldız'ın, vatandaşlara ateş ettiğini gördüm.'2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mahir Çubuk (Şüpheli): 'Vedat Yıldız'ın nişancıya halkın olduğu yere doğru tankı ateş et dediğini duyuyordum'Kartal 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı 2. Tank Taburu 2. Tank Bölüğü'nde Tank Doldurucu olarak görev yapan asker Abdullilah Sarıtaş (Şüpheli): 'Üsteğmen Vedat Yıldız bana tankı doldurmamı istedi, ben de tankı doldurmasını bilmediğim için 'Bilmiyorum' diye söyledim. Bunun üzerine İsrafil Koçul'a 'sen doldur' dedi, o da tankı ve silahla doldurdu. Bana da tankın içerisinde bulanan MG3 marka silahı göstererek 'Sana kırma kolunu çek dediğimde, çekeceksin' dedi ve tankın içerisinde bir tuş gösterdi, 'bu tuşa bas dediğimde de basacaksın' dedi. Tankın tepesinde de bir MG3 vardı.'YAĞMUR: VEDAT YILDIZ'IN VATANDAŞIN ÜZERİNE DOĞRUDAN ATEŞ ETTİĞİNİ GÖRDÜM2. Zırhlı Tugay Komutanlığında er Yusuf Yağmur (Şüpheli): 'Bölük komutanı Vedat Yıldız'ın vatandaşın üzerine doğrudan ateş ettiğini gördüm, başkaca ismini bilmediğim binbaşı da ateş ediyordu, yanındakilerde ateş ediyordu'Kuleli Askeri Lisesi'nde görevli er Ali Altıner (Şüpheli): '6-7 arkadaş ünimorkun arkasında otururken İbrahim Gül başçavuş 'Herkes ayağa kalksın, ölmek var, dönmek yok, siper almayanı ben vururum' diye bağırdı. Bu arada bir silah sesi geldi bizimle birlikte oturan askerlerden Kurtuluş isimli bir arkadaşımız öldü bunu herhalde komutanlardan biri vurdu bende çok korkmuştum.Üzerimize doğru vatandaşlar gelmeye başladı daha sonra bizi buraya getiren komutanlar Ahmet Taştan, Turgay Ödemiş ve İbrahim Gül vatandaşa ateş ediyordu. Bize ateş emrini veren komutanlarımız Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, İbrahim Gül isimli komutanlardır… Benim bahsettiğim gibi komutanımız Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, İbrahim Gül, isimli komutanlar silah kullandılar. Ben vatandaşa doğru ateş ettiklerini gördüm...'Kuleli Askeri Lisesi Hizmet Bölük Komutanlığı Hizmet Bölüğü'nde görev yapan Mert Hürriyetoğlu (Şüpheli): 'Üsteğmen Vedat Yıldız uçaksavar silahı, Binbaşı Ahmet Taştan G3 Piyade tüfeği, İbrahim Gül isimli başçavuş G3 Piyade tüfeğiyle ateş etmeye başladı'Kuleli Askeri Lisesi'nde er Turgay Çiçek (Şüpheli): 'İbrahim Gül başçavuş insanlara doğru ateş etmeye başladı. Elinde seyyar dipçikli G3 silah vardı.'Kuleli Askeri Lisesi'nde kısa dönem er olarak görev yapan Okan Çoban (Şüpheli): 'Ateş edenler İbrahim Gül, Binbaşı Ahmet Taştan ve Yarbay Turgay Ödemiş'ti. Binbaşı ile yarbayın halka doğru defalarca ateş ettiğini gördüm. Aynı şekilde Astsubay İbrahim Gül de halka ateş açtı.'Kuleli Askeri Lisesi'nde asker Ahmet Turan Çiftçi (Şüpheli): 'Uzman çavuş Mustafa Çelik, Ahmet Taştan ve Turgay Ödemiş ön sıradaki askerlere 'Vatandaşa ateş edin' diye bağırdılar ve kendileri ateş ettiler'Hava Harp Okulu 2. sınıf öğrencisi Mahmut Tokmak (Şüpheli): 'Silivri Cezaevinde tutuklu olarak bulunmaktayım. Muhammed Furkan Tepe ve Ragıp Enes Katran bu şahıslara (sivillere) ateşle karşılık verdiler, ayrıca bu vatandaşlara olay yerindeki tanklardaki askerler de MG3 makinalı tüfeklerle karşılık veriyordu. Bu sırada bizden herhangi bir kimse yaralanmadı.'Kuleli Askeri Lisesi'nde görevli Ali Alanay (Şüpheli): 'Beylerbeyi tarafından da ateş sesleri duyuluyordu. Kamyonun arkasına doğru saklandım, bu sırada bir askerin vurularak öldüğünü gördüm silah sesi yakından gelmişti o asker başından vurularak yere düştü ismi Kurtuluş Kaya'dır ve bu arkadaşı ben komutanlardan birisinin vurduğunu düşündüm. Kurtuluş Kaya ateş etmiyordu ancak kimin ateşiyle vuruldu bilmiyorum. Bu bahsettiğim olaylar saat 21:30'dan 00:30'a kadardır'Nurettin Baransel Kışlası 2.Zırhlı Tugayı 1.Mekanize Piyade Bölüğü'nde görevli kamyon şoförü Hüseyin Palan: 'Başımızdaki uzman çavuşa teslim olmak istediğimizi söyledik, fakat 'TSK'nın hiçbir üyesi teslim olmaz gerekirse sabaha kadar savaşır yine de teslim olmaz, siz buradan çıkarsanız rütbelinin teki kafanıza sıkar' dedi. İçinde bulunduğumuz aracın arka kapısı açıktı, oradayken Kurtuluş Kaya adında bir er arkadaşımızın gözünden vurulduğunu gördük, binbaşının teki de bir arkadaşa silah dayamıştı 'sıkmazsanız kafanıza sıkarım' diyordu. Sabah 05:30 gibi de polisler bizi aldı…'