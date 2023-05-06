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Beyaz Gazete
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Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini destekleyen The Economist'e: Yüzümüzü Batı'ya döneceğiz

Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan gitmeli" kapağıyla kendisine destek veren İngiliz The Economist dergisi için bir yazı kaleme aldı. Kılıçdaroğlu yazısında Türkiye'yi şikayet ederken Batılı ülkelerden medet umdu.

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini destekleyen The Economist'e: Yüzümüzü Batı'ya döneceğiz
Ekleme: 6.05.2023 - 10:13 Güncelleme: 6.05.2023 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini destekleyen The Economist'e: Yüzümüzü Batı'ya döneceğiz
İngiliz The Economist dergisi, Türkiye'de yaklaşan 14 Mayıs seçimlerini kapağına taşıdı.

Derginin '2023'ün en önemli seçimi' başlıklı yazısında 'Demokrasiyi kurtarın', 'Oy verin', 'Erdoğan gitmeli' gibi ifadeler kullanılması dikkat çekti.

Yine dergide Kemal Kılıçdaroğlu için ise, 'Sevimli bir şekilde alçakgönüllü. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz.' denildi.

Kılıçdaroğlu'na açık destek vererek seçmeni yönlendirmeye çalışan The Economist'e ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tepki gecikmedi.

İngilizler açıkça desteğini belli etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki gecikmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, millî iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'yla inşallah tüm bu diplomatik başarıları zirveye taşıyacağız.' dedi.

Yaşananların ardından Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan The Economist ile ilgili bir gelişme daha meydana geldi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, The Economist için bir yazı kaleme aldı.

Kılıçdaroğlu, The Economist'e yazdı: Türkiye'yi şikayet etti
Yazıda, '14 Mayıs'ta [kazanacağımız] zafer, Türkiye'nin Batı'ya yönelimini de eski haline kavuşturacak. Bu yönelim bir idealin yansımadır.' diyen Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmaları durumunda Türkiye'nin yüzünü tamamen Batı'ya döneceğini söyledi.

'Türkiye her daim Batı'nın gururlu bir üyesi olacaktır. Tüm uluslararası kurumlarda Türkiye, Batı saflarının bir parçasıdır ve bu şekilde hareket etmeye devam edecektir.' sözleriyle yazısına devam eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kurulacak hükümetle Batılı devletlere yaklaşacağını belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini destekleyen The Economist'e: Yüzümüzü Batı'ya döneceğiz

Batılı devletler vurgusu: Ayrımcılığa uğruyoruz iddiası
Mevcut iktidarı antidemokratik şekilde tanımlayarak İngilizlere şikayet eden Kılıçdaroğlu, 'İktidar partisi muhalefeti susturmak için sürekli baskı uyguladığı, mevcut adaletsiz ve otoriter koşullarda dahi seçimlerle barışçıl bir yönetim değişikliğinin mümkünatını göstereceğiz.' şeklinde konuştu.

Türkiye'yi İngilizlere şikayet eden Kılıçdaroğlu ülkede ayrımcılık olduğunu da iddia ederek, 'Siyasi, şahsi, dini veya bölgesel kimliğinden ve tercihlerinden ötürü hiç kimse ayrımcılığa uğramayacak. Millet İttifakı'nın Türkiye için temel vaadi özgürlüktür ve de bu vaadimizi yerine getirip getirmemekten sorumlu tutulmaya hazırız.' dedi.
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