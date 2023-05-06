İstanbul Yüzyılın Mitingine hazır! Milyonlarca vatandaş katılacak

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, vatandaşların davet edilmesinden miting alanının süslenmesine, ulaşım hizmetinden ikramlara kadar her detay için titizlikle çalışıyor. Dev miting için alana giriş ve çıkışlarda bulunan güvenlik önlemleri için çalışmalar tamamlandı. Sahne kurulumu bitti ve sahneye ve alana dev ekranlar ile ses sistemleri yerleştirildi. Bayraklar ile süsleme ve ulaşım koordinasyonu gibi çalışmalar devam ediyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada mitinge tarihi katılımın beklendiği kaydedildi.Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1.5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı'nın milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, seçimler için uzun süredir saha çalışmalarını sürdüren İstanbul Teşkilatı'nın 'Yüz Yüze 100 Gün', 'İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer' , 'Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma' , 'Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri' ve toplu açılış törenleri gibi saha çalışmalarını 'Yüzyılın Mitingi' ile taçlandırmayı hedeflediği belirtildi.Milyonlara ev sahipliği yapması beklenen miting için vatandaşların alana rahatlıkla erişebilmesi adına ulaşım rehberi yayımlandı.AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin gazetecilere verdiği bilgilere göre, vatandaşların miting alanına kolaylıkla ulaşabilmesi için 39 ilçeden toplamda 10 bin otobüs hareket edecek. Her ilçede otobüsler, ilçe başkanlıklarının belirlediği noktalardan hareket edecek.Alana Marmaray ile gelmek isteyenler Yeşilyurt-Yeşilköy durağında inecek. Buradan miting alanına kısa aralıklarla sık sık ücretsiz ring seferleri yapılacak.Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nı tercih edecek olanlar, G-1 ve G-2 kapılarından yaya olarak miting alanına ulaşabilecek.