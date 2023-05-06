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Beyaz Gazete
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HDP'li vekilden tepki çeken sözler! Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşları 'ahmak' olarak nitelendirdi

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde terör örgütü PKK uzantısı HDP destekli 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortağı HDP'den ise skandal ve son derece küstah açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı HDP'nin organize ettiği mitingde kullandığı sözler büyük tepki topladı. Gaydalı, kendileri gibi düşünmeyen, HDP'ye ve 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşları "ahmak" olarak nitelendirdi. Gaydalı, "Allah'a şükür Bitlis'te ahmak oranımız her geçen gün daha azalıyor." ifadelerine yer verdi.

HDP'li vekilden tepki çeken sözler! Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşları 'ahmak' olarak nitelendirdi
Ekleme: 6.05.2023 - 14:15 Güncelleme: 6.05.2023 - 14:34 / Editör: Ozge Selin
HDP'li vekilden tepki çeken sözler! Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşları 'ahmak' olarak nitelendirdi
14 Mayıs seçimleri öncesi HDP ve Kandil ile yürüttüğü kirli-karanlık pazarlıkları tek tek ortaya saçılan Kemal Kılıçdaroğlu önderliğindeki koalisyon masasının, terör örgütüne hangi sözleri verdiği kamuoyunda merak edilirken, HDP ve PKK cephesinden sık sık 'Selo'ya, Öcalan'a ve terör yandaşlarına özgürlük' çağrıları dile getiriliyor.

HDP VE KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEYEN BİTLİSLİLERE 'AHMAK' DEDİ!

HDP mitinginde konuşan Bitlis milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, kendileri gibi düşünmeyen, HDP'ye ve 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşları 'ahmak' olarak nitelendirdi. Gaydalı, 'Allah'a şükür Bitlis'te ahmak oranımız her geçen gün daha azalıyor.' ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI:

Bitlis milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın küstah sözlerine sosyal medyadan da tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları;

*Milleti ahmak yerine koyan bu zihniyete halkımız sandıkta gereken cevap verecektir inşAllah

*Bitlis evliyalar diyarıdır, ahmaklar diyarı değil.

*Kişi, kendinden bilir işi.

*Yine aynaya bakmış konuşmuş. Ahmaklar herkesi kendi gibi bilirler… #Bitlis halkı kendilerine ahmak diyen orijinal ahmaklara had bildirmeli…

*Bu, daha adam olamamış; vekil olsa ne yazar olmasa ne yazar?

*Oy alma uğruna Bitlis halkını düşürdükleri duruma bakın. Oy uğruna bir halka hakaret edenden daha aptal, daha ahmak kim olabilir.

KILIÇDAROĞLU, HDP/KANDİL'E HANGİ SÖZLERİ VERDİ?

HDP'li isimler hemen hemen hergün 'Anayasa'yı değiştireğiz, Selahattin Demirtaş'a özgürlüğün kapısını açacağız, İmralı'daki tecriti kaldıracağız' türünden açıklamalarda bulunurken, Kılıçdaroğlu önderliğindeki koalisyon masasının bu mesajlara neden sessiz kaldığı da 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken daha da anlam kazanıyor.

HDP'li vekilden tepki çeken sözler! Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşları 'ahmak' olarak nitelendirdi
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HDP'li vekilden tepki çeken sözler! Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşları 'ahmak' olarak nitelendirdi
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