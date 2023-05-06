Emine Erdoğan, büyük projeyi paylaştı...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı çalışmalar sonucu, Cumhurbaşkanlığı ve Çevre Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilen 'İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi' ne 2 Mayıs günü düzenlenen tören ile start verildi.120 milyon dolarlık proje kapsamında 720 hektarlık alanda yaklaşık 8 milyon ton dip çamuru temizlenecek.Proje kapsamında çamur dipten borularla çıkarılarak İzmit Atletizm Pisti'nin arkasına kurulan 'susuzlaştırma tesisi'ne taşınacak. Projenin ikinci etabının hayata geçirilmesi sonrası, İzmit Körfezi'nin eski günlerine kavuşması bekleniyor.TEBRİK ETTİMarmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi İzmit Körfezi doğu baseninde dip çamuru temizliğinin başlatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Erdoğan paylaşımında 'Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj krizi dün gibi aklımızda. İklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışlarının yol açtığı deniz kirliliği, acı bir tabloya sebep olmuştu. Dip çamuru temizleme işlemiyle tekrar müsilaj oluşmasının önüne geçilecek ve Marmaramız masmavi deniziyle ışıldamaya devam edecek. Daha temiz bir dünya için gayret eden herkesi gönülden tebrik ediyorum.' ifadelerini kullandı.