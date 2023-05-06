  • USD: 19,47 - 19,51
  • EURO: 21,47 - 21,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Emine Erdoğan, büyük projeyi paylaştı...

İzmit Körfezi'ni temizleyerek dev bir akvaryuma dönüştürecek olan "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" hayata geçirildi. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabında bu projeyi paylaşarak emeği geçenlere tebrik etti.

Ekleme: 6.05.2023 - 01:19 Güncelleme: 6.05.2023 - 01:33 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan, büyük projeyi paylaştı...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı çalışmalar sonucu, Cumhurbaşkanlığı ve Çevre Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilen 'İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi' ne 2 Mayıs günü düzenlenen tören ile start verildi.

120 milyon dolarlık proje kapsamında 720 hektarlık alanda yaklaşık 8 milyon ton dip çamuru temizlenecek.Proje kapsamında çamur dipten borularla çıkarılarak İzmit Atletizm Pisti'nin arkasına kurulan 'susuzlaştırma tesisi'ne taşınacak. Projenin ikinci etabının hayata geçirilmesi sonrası, İzmit Körfezi'nin eski günlerine kavuşması bekleniyor.

Emine Erdoğan, büyük projeyi paylaştı...

TEBRİK ETTİ

Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi İzmit Körfezi doğu baseninde dip çamuru temizliğinin başlatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında 'Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj krizi dün gibi aklımızda. İklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışlarının yol açtığı deniz kirliliği, acı bir tabloya sebep olmuştu. Dip çamuru temizleme işlemiyle tekrar müsilaj oluşmasının önüne geçilecek ve Marmaramız masmavi deniziyle ışıldamaya devam edecek. Daha temiz bir dünya için gayret eden herkesi gönülden tebrik ediyorum.' ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Türkiye ile hesabını kapatamayanlar, gözünü 14 Mayıs'a dikti
Osman Gökçek önemli açıklamalarda bulunuyor...
HDP'li Salihe Aydeniz'den 'teröristbaşına özgürlük' vaadi: Kılıçdaroğlu'na 'yanlış yaparsan hesabını sorarız' gözdağı
Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var
Avrupa'dan sonra ABD medyası da algı operasyonuna girişti: Washington Post'dan Erdoğan'ı hedef alan analiz
Haluk Bayraktar'dan Ahmet Davutoğlu'un tekelleşme iddiasına tokat gibi cevap: Takoz koymayın yeter
Başkan Erdoğan Erzurum'da vatandaşlara seslendi
Emine Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı miting sahnesinin yanında bekledi
MHP Lideri Devlet Bahçeli Yozgat'ta konuşuyor...
Kabaktepe: İstanbul mitinginde hedef 1 milyon
Başkan Erdoğan Van mitinginde açıklamalarda bulunuyor
İşte HDP'nin korkunç planı: TSK Güneydoğu'dan çekilecek! TBMM ortadan kaldırılacak!
Fondaş gazeteci Portakal haddini aştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti
İmamoğlu'ndan fatura oyunu! Ücretsiz doğalgazı gizledi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 14 Mayıs Türkiye için bir dönüm noktasıdır
Sezgin Tanrıkulu'ndan PKK'nın kurulduğu köye ziyaret: 'Kimlere selam gönderdiği çok açık'
The Economist skandalında 2. perde: Erdoğan hazımsızlığını böyle dile getirdiler
Ekrem İmamoğlu yıllık izne ayrıldı
İşte Gabar'daki petrolün Türkçesi: Şırnak'ın değil ülkenin kaderi değişecek
Erzurum'da Gelecek Partisi'nden istifa eden 300 kişi AK Parti'ye katıldı
Araç sahiplerine çifte müjde: Hem benzinde hem motorinde indirim

Araç sahiplerine çifte müjde: Hem benzinde hem motorinde indirim

Togg'dan bir ilk: Yerli otomobile yeni özellik geliyor

Togg'dan bir ilk: Yerli otomobile yeni özellik geliyor

O illerde kuvvetli yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

O illerde kuvvetli yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye'de sadece 4 tane var: Köyde terk edilmiş halde buldu binlerce euro harcadı

Türkiye'de sadece 4 tane var: Köyde terk edilmiş halde buldu binlerce euro harcadı

Köyde gezerken buldular: İlk defa böyle bir şey gördük!

Köyde gezerken buldular: İlk defa böyle bir şey gördük!

Fiyatını duyan bölgeye koştu: Gizli hazine ortaya çıktı sadece o günlerde kendini gösteriyor

Fiyatını duyan bölgeye koştu: Gizli hazine ortaya çıktı sadece o günlerde kendini gösteriyor