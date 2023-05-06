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Batı'nın tetikçi medyası alçaklığa doymuyor: Alman Der Spiegel Erdoğan'ı ve İslam'ı hedef aldı

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kısa bir süre kalırken Batı'nın muhalefeti destekleyen algı operasyonlarının dozajı da arttı. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak muhalefete desteğini ilan eden Batı medyası yine bir skandala imza attı. Bu kez sahneye ise Alman Der Spiegel dergisi çıktı. Dergi, yayınlayacağı son sayının kapağına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıdı. Erdoğan için 'seçim yenilgisi' üzerinden algı operasyonuna girişen Alman dergisi, İslam'ın sembolü olan hilali de 'kırık' bir şekilde göstererek yüce dinimize olan nefretini de gösterdi.

Batı'nın tetikçi medyası alçaklığa doymuyor: Alman Der Spiegel Erdoğan'ı ve İslam'ı hedef aldı
Ekleme: 6.05.2023 - 11:30 Güncelleme: 6.05.2023 - 11:33 / Editör: Ozge Selin
Batı'nın tetikçi medyası alçaklığa doymuyor: Alman Der Spiegel Erdoğan'ı ve İslam'ı hedef aldı
Türkiye 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin geleceği adına büyük önem taşıyan seçime sayılı günler kalırken, Batı medyası da iktidara yönelik algı operasyonlarının da düğmesine bastı.

Geçtiğimiz gün İngiliz The Economist ile birlikte Fransız 'Le Point' ve 'Le'xpress' dergileri manşetlerine taşıdıkları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Türkiye'deki seçime ilişkin 'yön verme' kampanyasına girişen Batı medyası muhalefete de açık açık desteğini sundu.

İngiliz The Economist hazırladığı kapağına '2023'ün en önemli seçimi' başlığını atarken, Türkiye'deki seçimlere yön vermek için 'Erdoğan gitmeli' ve 'Demokrasiyi koru' ifadelerine yer verdi. The Economist, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde Demirtaş ile ilgili durumun da 'hızla iyileşeceği'ni iddia etti.

Alman Der Spiegel 'kırık hilal' ile Erdoğan'ı hedef aldı
Batı medyasının Erdoğan'ı karalayan muhalefet güzellemesine Alman Der Spiegel de katıldı.

Alman Der Spiegel dergisi, yarın basılı şekilde piyasaya çıkacak son sayısıyla Türkiye'deki seçimleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Dergi, Erdoğan'ın fotoğrafına yer verdiği kapağında, 'yenilmez' anlamına gelen 'unbesiegbar' kelimesini kullandı ancak 'un' ekini siliniyormuş gibi gösterdi. Kapakta 'yenilmez'i 'yenilmez değil' imasıyla gösteren Der Spiegel ayrıca, 'Ayrılış mı yoksa kaos mu?', 'Erdoğan kaybederse ne olur?' gibi ifadelere yer verdi.

Derginin kapağındaki 'Hilal' detayı ise Almanların asıl amaçlarını ortaya çıkarır nitelikte. İslam'ı simgeleyen Hilal sembolünün parçalanmış olarak gösterilmesi Alman Der Spiegel'in hedefinde İslam'ın da olduğunu gösterdi.

'Türkler refaha kavuştu' deyip karşı algı peşine düştü
Alman dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'nin refaha kavuştuğunu söylese de 'seçim yenilgisi' algısı oluşturmaya kalkıştı.

Der Spiegel, iç sayfalarda 'sarsılmış' başlığını kullanırken, alt başlıkta da şu ifadelere yer verdi:

'Recep Tayyip Erdoğan 20 yılı aşkın bir süredir iktidarda. Onun döneminde Türkler refaha kavuştu ama aynı zamanda baskıya da maruz kaldı. Ama şimdi ebedi başkan gerçekten de görevden gidebilir. Hayal kırıklığına uğramış destekçilere, yoksullaşmış yeni yetmelere, genç seçmenlere ve Erdoğan'ın yerine geçebilecek adama doğru bir yolculuk.'

Firari Can Dündar'a ve Demirtaş'a yer verdiler
Haberde HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Muhalefet her zamankinden daha iyi hazırlandı. Erdoğan bu sefer kesin kaybedecek.' ifadesine de yer verildi.

Bir başka bölümde ise FETÖ'nün 'MİT tırları kumpası'nda görüntüleri yayınlayan ve yapılan yargılamada 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni firari Can Dündar'ın, 'O gün gelirse' başlıklı makalesi yer aldı.
Batı'nın tetikçi medyası alçaklığa doymuyor: Alman Der Spiegel Erdoğan'ı ve İslam'ı hedef aldı

Batı'nın tetikçi medyası alçaklığa doymuyor: Alman Der Spiegel Erdoğan'ı ve İslam'ı hedef aldı

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