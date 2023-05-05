Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Türkiye ile hesabını kapatamayanlar, gözünü 14 Mayıs'a dikti

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, bir televizyon kanalının canlı yayın programına katılıyor. Başkan Erdoğan, gazetecilerin kendisine yönelttiği gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:Meydanlarda muazzam bir çoşku var. Bu cokşu bugün adeta pik yaptı. Erzurum, benim siyasi hayatımda görmediğim bir coşku ile karşıladı. Otobüs yol almakta zorlanıyordu. Rize, Trabzon... Tabii buralar da başkaydı. Ordu, Samsun. Oralar da muhteşemdi. Samsun'da 120 bin üzerinde vatandaşımız katılım sağladı. Erzurum ise 130 bin civarındaydı. Pazar günü İstanbul mitingimizi yapacağız. Yarın Kayseri, Mersin mitinglerimiz var.'14 MAYIS'A GÖZÜNÜ DİKTİLER'14 Mayıs seçimleri tarihi bir dönüm noktası olacak. 14 Mayıs'ı yeni atılımlar yapacağımız Türkiye Yüzyılının miladı olarak görüyoruz. PKK'sından FETÖ'süne terör örgütleri de Bay Bay Kemal ve avanesi için kendilerine verdikleri umuda bel bağladı. PKK'sından FETÖ'süne derken bakıyorsunuz Kandil destek veriyor. Bunlar benim milettimin kenara koyacağı bir durum değil. Türkiye ile hesabını kapatamayanlar, 14 Mayıs'a gözünü dikmiş vaziyette.'TÜRKİYE'Yİ BATI'YA TESLİM ETMEYE SÖZ VERDİLER'Batılı medya da işi gücü bırakmış Türkiye'deki seçimleri ana gündem maddesi haline getirmiş durumda. Sürekli Bay Bay Kemal'i poh pohluyorlar. Neden? Türkiye'yi Batı'ya teslim etmeye söz verdiler. Batı'dan aferin almak için BBC'ye, 'Batı'yla ilişkileri öncelik haline getireceğiz.' diye demeç vermiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu çok açık bir şekilde 'Türkiye'nin değil Batı'nın çıkarlarını öncelikli hale getireceğiz' mesajıdır. Biz bu ülkeyi siyasi ve ekonomik prangalarından kurtarmak için bugüne kadar çok mücadele verdik ve netice de aldık.'VATANDAŞIM TERÖRİST SEVİCİLERE BU ÜLKEYİ EMANET ETMEYECEKTİR'14 Mayıs seçimleri, yerli ve milli Cumhur İttifakı ile koalisyon ve kaos masası arasında geçecektir. 14 Mayıs, teröristleri inlerinde yok edenler ile teröristlerle kol kola yol yürüyenler arasında geçecektir. Vatandaşım terörist sevicilere bu ülkeyi emanet etmeyecektir.'ONLARDAN SONRA İSTANBUL DAHA FARKLI BİR İSTANBUL HALİNE GELDİ'Malum hep söylüyorum İstanbul benim aşkımdır. Siyasete İstanbul'da başladım ve yine İstanbul'da büyükşehir başkanlığı yaptım. Peki İstanbul'u biz kimden aldık? CHP'den aldık. Onlardan milletimizi İstanbul'u bize teslim etti. Onlardan sonra İstanbul daha farklı bir İstanbul haline geldi. Haliç'in halini bilirsiniz. haliç kokudan geçilmezdi. Orada şimdi çocuk oyun parkları var. O hale getirdik. Mevcut CHP'li belediye başkanı göreve geldi. O koku Haliç'e tekrar geri döndü.ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NDE YÜZYILIN MİTİNGİBizim Atatürk Havalimanı'nda yaptığımız operasyonlardan biri Murat Dilmener Hastanesi'ydi. Bilişim Merkezi haline getirmek gibi hedefimiz var. Beyefendiler, Yenikapı alanını Cumhur İttifakı'na verme noktasında rahat değiller. Onlar Maltepe'de yapacakmış. Hayırlı olsun. Atatürk Havalimanı'nda Millet Bahçesinde yüzyılın mitingini yapacağız. Bay bay Kemal Amerikalılara verme vaadinde bulunuyor. Ekonomi için de Amerikalı birini bulmuştu. Sadece tefecilerle değil terör örgütleriyle pazarlığa oturmuşlar. Karşımızdaki masa birilerinden aferin almak için yapmayacağı şey yok. Varsın onlar ilerlesinler, biz milletimizden duyacağımız dua için çalışmaya devam edeceğiz.'KANDİL'DEN SESLENİYORLAR, KANDİL'İ DE BAŞINIZA GEÇİRECEĞİZ'Bunlar zaman zaman Doğu'da artık bazı yeni gelişmeler olduğunu bir de Bay bay Kemal fısıldıyor daha güzel olacak gibi. Biz ise milli güvenliğimizi tehdit eden örgütlerle tarihin mücadelesini verdik. Terörle mücadele stratejimizde köklü değişime gittik. Önce çözüm süreciyle sürece başladık. Baktık bunlar uzattığımız elimizi ısırıyorlar. Bunları inlerinde vurmamış olsaydık, söylüyor ya 'bahar gelecek' diye biz getirdik. Şu anda bunların sesleri duyuluyor mu?. Kandil'den sesleniyorlar. Fakat Kandil'i de başınıza geçireceğiz. Selo ne yaptı diyorlar. Daha ne yapsın. Nasıl böyle bir şey söylersin. Benim milletim sana bu fırsatı vermeyecek. Kimden hangi desteği alırsa alsınlar ülkemize zarar veremeyecekler.'SINIR ÖTESİ HAREKATIMIZ BİTMEDİ'Sınır ötesi harekatlarımız bitmiş değildir, doğru zamanı bekliyoruz. Kandil ne söylüyorsa, Pensilvanya ne söylüyorsa, Bay bay Kemal de aynısını söylüyor. 'PKK terör örgütüdür' sözünü ağızlarından duymadık. Çık söyle, söyleyemiyorsun. Terör örgütlerine yakayı kaptırdıkları için geri dönemiyorlar. Başaramayacaklar, kimse boş hayallere kapılmasın. Seçim öncesi ve sonrasında provokatif hadisenin yaşanmaması için güvenlik güçlerimiz canla başla çalışıyor. Bay bay kemal bu uzantıları öyle bir cesaretlendirdi ki, sanki teröristlere özgürlük kampanyası yapıyor. 'Yüzyılın hesabını soracağız' diyor. HDP'liler bay bay Kemal'in kapalı kapılar ardından sözler verdiğini söylediler. Bakanlık pazarlığı yapıyorlar. Parlamentoda ne görüştüler? Açıklayamadı. Tefeciler de ülkemizi avuçlarının içine alma derdinde. Masanın etrafında olanlardan itiraz eden yok. Sadece Kılıçdaroğlu değil, yanlarındakiler de terör örgütü hakaretlerinin karşısında sessizliğe bürünmüş durumda. Yatırım yapacağım diyen var mı? Sadece şunu diyorlar, 'Borç alacağız, Erdoğan'dan kurtulacağız.' Bizim milletimiz bunların peşinden gitmez.