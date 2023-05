Van'da coşkulu kalabalık! Başkan Erdoğan: Terör örgütü bir daha kılınıza ilişemeyecek

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 9 gün kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da mitinglerine hız kesmeden devam ediyor. Başkan Erdoğan Karadeniz mitinglerinin ardından bugün Van'da coşkulu kalabalığa hitap etti.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:evgili Vanlılar, başımın tacı kıymetli hanımefendiler, geleceğimizi teminatı değerli gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.Bugün yine Van'dayız. Son gelişimizde sizinle kucaklaşmıştık. Van sadece ülkemizin yükselen yıldızı değil, aynı zamanda bölgesinde ve dünyada yükselen bir şehir haline geldi.Biz her şeyden önce Van'ı terör örgütünün tasallutundan kurtardık. Hem bu şehirde yaşayan insanların hem buraya gelen ziyaretçilerin huzur içinde hayatını sürdürebileceği bir iklim inşa ettik.Kardeşlerim devletinize güvenin. Bize güvenin. Huzurunuza hatta namusunuza göz diken terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek.Kardeşlerim Van depremini hatırlıyorsunuz demi. O zaman Belediye Başkanı kimdi? Malum HDP'li. O zaman Van'ın susuzluğu ile ilgili bir adım atmadı.Ne dedi gelsin devlet yapsın. Ben o zaman DSİ'yi görevlendirdim. Biz Van'ın susuzluğunu giderdik.Edremit'i Edremit biz yaptık. Erciş'i Erciş biz yaptık. Van Gölü demiyorum Van denizinin kıyısını biz yaptık.Nerede belediye. Belediye başkanı neden görevini yapmadı. Hani bunlar benim Kürt kardeşlerimi seviyordu. Bunlara inanıyor musunuz? Değerli kardeşlerim Türk'üyle Kürt'üyle biz yaratılanı yardandan ötürü sevdik. Bizim dinimizde Türk, Kürt, Arap şu bu yok.Biz sadece Allah için seviyoruz. Kürt kardeşlerimi de aynı anlayışla seviyoruz.Bundan sonra Gabar terörle anılmayacak, bundan sonra Gabar, o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak.Bundan sonra Gabar inşallah o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak. Yıllarca ne yaptılar o bölgedeki petrol kuyularını betonladılar.Aynen Karadeniz'deki doğalgaz gibi açtık. Doğagazı şimdi ücretsiz alıyor musunuz? Yıl sonuna kadar da 25 metreküp ücretsiz alacak mısınız?14 Mayıs akşamı inşallah hep beraber bir başka güleceğiz. Yıllarca sizin ve evlatlarınızın canı ve geleceğini karartarak istismar siyaseti yapanların dönüp dolaşıp kimin arkasına takıldığını görüyorsunuz demi.Diyarbakır Anneleri'nin acısını biliyorsunuz demi. Kardeşlerim bunları Kandil'e kimler kaçırdı. O kızlarımızı, o çocuklarımızı Kandil'e kimler kaçırdı. Bunlar ne diyorlar biz Kürt'üz. Benim Kürt kardeşlerime leke sürmeyin. Bunların Kürtlükle alakası yok. Bunlar sadece vahşet kusuyor vahşet.Ve inşallah 14 Mayıs'ta bunların hesabını sormaya var mıyız? Gidip Van'dakiler dahil Kürt kardeşlerimize, her türlü zulmü yapan her türlü insanlık suçunu işleyen CHP'ye ne oldu. Ya düşünün CHP burada gelipte miting yapabilir miydi? Kimle yaptılar?Şimdi bunu CHP'ye sormak lazım. CHP'ye desteklerini utanmadan dişe diş kana kan diyenlerin derdi Van olabilir mi? Vanlının huzuru refahı olabilir mi?Ülkemizdeki herkes gibi Kürt kardeşlerimin de hakkını, hukukunu en geniş manada kullanabileceği demokrasi zeminini biz kurduk mu? Van'ın kalkınma eksiklerini biz tamamladık mı? Bu güne kadar Van'da TOKİ ile 24 bin konutu bitirip sahiplerine teslim ettik mi?Bay Bay Kemal ne söz verdi. Bu CHP'lilere, bu HDP'lilere sormak lazım siz Van'a ne kazandırdınız bire söyleyin.Çevre Yolu'nun inşası sürüyor mu? İnşallah onu da seneye bitiriyoruz. Alt yapı çalışmalarını süratle tamamlamaya kararlıyız.Van'a 21 yılda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 96 Milyar liralık Kamu yatırımını Van'a yaptık. Şimdi bunu katlayarak arttıracağız.Van 14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yapıyor muyuz? Van 14 Mayıs'ta sandıkları patlatıyor muyuz?Biz Van'ı Allah için sevdiğimiz için önümüze çıkarılan hiçbir engele itibar etmedik. Sadece işimize baktık.Biz birileri gibi köken ve mezhep ayrımcılığı değil hizmet siyaseti yapıyoruz. Kardeşlerim CHP LGBT'ci mi? İyi Parti LGBT'ci mi, HDP LGBT'ci mi? Fakat AK Parti'nin kitabında böyle bir şey yok. MHP'de yok. Biz ailenin kutsuiyetine inanıyoruz.Şayet 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı hayalimize sahip çıkmazsak, bu zihniyet ülkenin tepesine kara bulut gibi çökecek.Selo benim 51 kardeşimin Diyarbakır'da ölümüne neden oldu. Ne diyor Bay Bay Kemal gelince onu çıkaracağız diyor. Bu iş Kürt, Türk meselesi değil. Alevi, Sünni meselesi değil insanlık meselesi.Ancak biz iktidarda olduğumuz sürece adalet yerini bulacak. Hepsi hesabını ödeyecek.Şimdi hastanelerimiz nasıl görüyorsunuz. Pırıl pırıl. Şehir hastanelerimiz öyle. Şimdi bir hastane daha inşallah geliyor. Bu masa yürümeye yeni başlayan örümcek var ya ona benzedi.İstikameti rotası olmadığı için ne tarafa iterseniz oraya gidiyor. Direksiyonda Kılıçdaroğlu gözüküyor ama öyle değil. Onun görevi mutfakta video çekmek, sahnede kalp yapmak, sağa sola gülücük dağıtmak. Kim erken kalkarsa örümcek oraya dönüyor.Hani baş belirsiz meydan ıssız diye bir söz var ya işte tam da öyle bir durum var. İpin ucu başkalarında olunca bunlar kendilerine ayrılan alanda sürekli savruluyorlar. Dediğin gibi altı artı bir reis etmiyor.Çözüm sürecinde her türlü riski alarak çözüm sürecinde uzattığımız eli ısıran bunlar değil miydi? Bugün de ülkemizi Suriyeleştirmek için can atan bunlar değil mi? Soruyorum bunların neresinde Van var.85 milyon vatandaş, tarihinin en güvenli, huzurlu, rahat, müreffeh dönemini yaşarken, Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürmenin kime faydası var? Size bir faydası yok, milletimize bir faydası yok, ülkemize bir faydası yok.Daha geçen gün Çanakkale'de kahvehane basarak adam döverek yurt dışında oy kullanmaya giden vatandaşlarımıza saldırarak niyetlerini hemen gösterdiler.Geçmişlerini ve kendilerini inkar pahasına düşmüşler Kılıçdaroğlu'nun peşine, nereye doğru gittiklerini bile bilmiyorlar.14 Mayıs'ta bu iki tablodan hangisini istediğinize karar vereceksiniz. Van'ın tercihinin Türkiye Yüzyılı olacağından yana hiçbir şüphem yok.Ülkemizi iç mücadeleleri ile oyalayanlar kendi güvenlik ve refahları için tüm dayanın kaynaklarını sömürdüler. Ne zaman biz aradaki farkı kapattık işte o zaman bunları bir telaş sardı.Gezi ile sokakları, çukur eylemleri ile mahalleleri, terör saldırılarıyla güvenliğimizi, darbe girişimleri ile milli iradeyi, finansal tuzaklarla ekonomimizi hedef aldılar.Allah'ın yardımı ve milletimizin, Vanlı kardeşlerimizin desteğiyle tüm bu saldırıları göğüsledik. Türkiye Yüzyılı'na hazırlık yaptık.Bugün bu alanda resmi olarak aldığım rakam ne biliyor musunuz? Şuan da 50 bin Vanlı kardeşim alanda. Yol boyunca gelenler hariç. Bu bir şeyi gösteriyor. Demek ki sandıkları benim Vanlı kardeşlerim atlatacak.Ülkemizin ilk yerli ve milli otomobilini yaparız. Gözlerinin önündeki ürüne nerede derler. İşte Gemlik'te fabrika. Bay Bay Kemal neden gitmiyorsun. Meral Hanım neden gitmiyorsun. İşte git gidemezler, çünkü maskeleri düşecek.İstihdamda üretimde rekorlar kırarız, sevineceklerine karalamaya çalışırlar. Dış politikada onurlu bir duruşla ülkemize güç gurur kazandırırız, gidip bizi şikâyet ederler.Bunlar nasipsiz. Bunlar tembel. İnanın bunların önüne beş keçi katsanız hepsini kaybedecek kadar beceriksiz. Şöyle bir mazilerine bakın hepsinin ortak noktaları başarısızlıktır.Geçmişte CHP, memurlar maaş alamadılar. Esnaf sanayici önünü göremeyecek elindekilerden olacaklar.Bunlara verilen görev bu. Karadeniz gazının vanasını kapatmak. Gabar'a beton dökmek. Togg'u rafa kaldırmak.Bay Bay Kemal en güçlü savunma silahının depolara kaldırılmasına bu millet müsaade etmeyecektir. Teknoloji projelerimizin kapısına kilit vuracaklarmış.