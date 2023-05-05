Ünlü çiftten evlilik yolunda ilk adım...
Dizideki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen oyuncu Buse Arslan (30) ile Çağrı Şensoy (37), evlilik yolunda ilk adımı attı. Sade bir törenle nişanlanan çift, güzel haberi sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.
'Kuruluş Osman' dizisinde Cerkutay karakterine hayat veren Çağrı Şensoy ile Aygül karakterini canlandıran Buse Arslan bir süredir aşk yaşıyordu. Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak isteyen çift nişanlandı.
Çağrı Şensoy, Buse Arslan'ı ailesinden istedi, müstakbel eşinin ellerinden acı kahve içti. Bir hayli heyecanlı oldukları gözlenen çift, bu özel geceden görüntüleri takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. İkiliyi mutlu günlerinde oyuncu Salih Bademci de yalnız bırakmadı.
MÜJDELİ HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR
Aile arasında sade bir törenle nişanlanan çift, müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu. Şensoy, nişandan karelerine ''Dur ey zaman öyle güzelsin ki'' notunu düşerken, Arslan ise kendi Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda, ''Kendimin ve dünyanın yarısını bulduğumda'' ifadelerini kullandı.
BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
Aralarında Yeşim Ceren Bozoğlu, Yeşim Salkım, Didem Balçın, Derya Şensoy gibi ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda takipçisinden ikiliye tebrik mesajları ve beğeni yağdı.
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