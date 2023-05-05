  • USD: 19,46 - 19,50
  • EURO: 21,53 - 21,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ücretsiz doğal gaz kullanımına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

Ücretsiz doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri hakkında Cumhurbaşkanlığı kararının uygulanmasına dair usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre maliyeti 40 milyar lira olarak hesaplanan ücretsiz doğal gaz uygulaması döneminde aboneden tahsilat yapılırsa fatura iptal edilerek tahsil edilen tutar 3 iş günü içinde aboneye nakit olarak ödenecek.

Ücretsiz doğal gaz kullanımına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
Ekleme: 5.05.2023 - 01:02 Güncelleme: 5.05.2023 - 01:25 / Editör: Ozge Selin
Ücretsiz doğal gaz kullanımına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
Ücretsiz doğal gaz kullanımının esaslarını belirleyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ücretsiz doğal gaz kullanımının maliyeti 40 milyar lira olarak hesaplandı. Ücretsiz doğal gaz uygulamasından 19,7 milyon abone yararlanacak.

Ücretsiz gaz uygulaması döneminde aboneden tahsilat yapılırsa fatura iptal edilerek tahsil edilen tutar 3 iş günü içinde aboneye nakit olarak ödenecek.

Mayıs 2024'e kadar ücretsiz doğal gaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde, 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıkladığı, konutlarda '1 ay ücretsiz, 1 yıl boyunca ise indirimli olacak' müjdesi Resmi Gazete'de yayımlandı.


Kararla konut, ibadethane ve Cemevi abonelerinin 24/04/2023 tarihinden 31/05/2023 tarihine kadar olan faturalarının tamamı ve 01/05/2024 tarihine kadar gelecek olan sonraki faturalarının 25 santimetre küpe kadar olan doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi tarafından karşılanacak.

Resmi Gazete'deki kararın detayları ise şöyle:

Ücretsiz doğal gaz kullanımına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı


Ücretsiz doğal gaz kullanımına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

Ücretsiz doğal gaz kullanımına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

Ücretsiz doğal gaz kullanımına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Ücretsiz doğal gaz kullanımına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
Kemal Kılıçdaroğlu panikleten 'kaset' iddiası: ABD seyahatimle ilgili bir kayıt olduğu bilgisi geldi bel altı vuruşlar yanlış
İbrahim Kalın Batı'nın acziyetini yüzlerine vurdu: Avrupa her konuda ABD'nin izinden mi gidecek?
TİP'li Ahmet Şık AK Parti'nin reklam afişlerini spreyle boyayıp tehdit etti
Bakan Bozdağ The Economist'in skandal kapağına tepki gösterdi: Erdoğan'ın gidip gitmeyeceği seni neden geriyor
The Economist'in 'Erdoğan' kapağına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki: Yine aynı akıbeti yaşayacaklar
HDP'li Mithat Sancar Kılıçdaroğlu ile ağız birliği yaptı: Kayyumları kaldıracağız
CHP'li Ekrem İmamoğlu: 'Denizli vatanı böldürmez’ diye saçma sapan afişler görüyorum
AK Parti seçim bürosunda görevli bir kişiye bıçaklı saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da muhalefete sert tepki: Bay bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiğini neleri tayin ettiğini çok iyi biliyoruz
Bakan Akar: BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna yarın tahıl girişimi toplantısı yapacak
Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Şahlanış dönemi başlatacağız
Bakan Kurum: “Yarısı Bizden” kampanyasına İstanbul'da 96 bin başvuru oldu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Sözde tarafsız Batı medyası yeni skandalı! The Economist'ten skandal kapak: 'Erdoğan gitmeli'
Terör propagandası yaptığı belirlenen HDP ilçe başkanı tutuklandı
Osman Nuri Kabaktepe’den Yenikapı açıklaması: Mitingi Yenikapı'da yapamamızın sebebi İBB
Kılıçdaroğlu HDP ile kolkola miting yaparken Akşener PKK'nın silahlı örgüt olduğunu söyledi
Kılıçdaroğlu'ndan Batı'ya Rusya sözü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitinginde konser veren sanatçılara tehdit yağdı: Millet İttifakı'ndan çirkin tehdit
Google'dan yeni adım: Hesap şifrelerini unutmak tarihe karışıyor

Google'dan yeni adım: Hesap şifrelerini unutmak tarihe karışıyor

Büyük yenilik! WhatsApp'ın yeni tasarımı Android telefonlara geldi

Büyük yenilik! WhatsApp'ın yeni tasarımı Android telefonlara geldi

Milyonlarca vatandaşa müjde: Çalışan da emekli maaşı alabilecek

Milyonlarca vatandaşa müjde: Çalışan da emekli maaşı alabilecek

Elon musk açıkladı! 105 kilometre uzunluğunda tünel ağı inşa edecek

Elon musk açıkladı! 105 kilometre uzunluğunda tünel ağı inşa edecek

Köyde gezerken buldular: İlk defa böyle bir şey gördük!

Köyde gezerken buldular: İlk defa böyle bir şey gördük!

Fiyatını duyan bölgeye koştu: Gizli hazine ortaya çıktı sadece o günlerde kendini gösteriyor

Fiyatını duyan bölgeye koştu: Gizli hazine ortaya çıktı sadece o günlerde kendini gösteriyor