Ücretsiz doğal gaz kullanımına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

Ücretsiz doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri hakkında Cumhurbaşkanlığı kararının uygulanmasına dair usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre maliyeti 40 milyar lira olarak hesaplanan ücretsiz doğal gaz uygulaması döneminde aboneden tahsilat yapılırsa fatura iptal edilerek tahsil edilen tutar 3 iş günü içinde aboneye nakit olarak ödenecek.

Ücretsiz doğal gaz kullanımının esaslarını belirleyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Ücretsiz doğal gaz kullanımının maliyeti 40 milyar lira olarak hesaplandı. Ücretsiz doğal gaz uygulamasından 19,7 milyon abone yararlanacak.Ücretsiz gaz uygulaması döneminde aboneden tahsilat yapılırsa fatura iptal edilerek tahsil edilen tutar 3 iş günü içinde aboneye nakit olarak ödenecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde, 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıkladığı, konutlarda '1 ay ücretsiz, 1 yıl boyunca ise indirimli olacak' müjdesi Resmi Gazete'de yayımlandı.Kararla konut, ibadethane ve Cemevi abonelerinin 24/04/2023 tarihinden 31/05/2023 tarihine kadar olan faturalarının tamamı ve 01/05/2024 tarihine kadar gelecek olan sonraki faturalarının 25 santimetre küpe kadar olan doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi tarafından karşılanacak.Resmi Gazete'deki kararın detayları ise şöyle: