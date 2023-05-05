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Togg'dan bir ilk: Yerli otomobile yeni özellik geliyor

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Barselona’daki blokzinciri konferansı Avalanche Summit 2023 etkinliğinde, dünyada türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanının içinde akıllı cihaz pasaportu ile batarya pasaportunun da yer alacağını duyurdu.

Ekleme: 5.05.2023 - 10:39 Güncelleme: 5.05.2023 - 10:42 / Editör: Ozge Selin
Togg'dan bir ilk: Yerli otomobile yeni özellik geliyor
Togg'dan yapılan açıklamaya göre, Togg CEO'su Karakaş, Avalanche Summit 2023'te, şirketin USE CASE Mobility kavramı etrafında şekillendirdiği 'Akıllı Cihaz', 'Dijital Platform' ve 'Temiz Enerji Çözümleri'ni paylaşırken, blok zinciri tabanlı akıllı kontratlarla kullanıcılara nasıl fayda sağlayacakları konusundaki çalışmalarını aktardı.

TOGG'DAN BİR İLK

Dünyada türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanını dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te duyurduklarını anımsatan Karakaş, 'Avalanche üzerine geliştirdiğimiz bu cüzdanla kullanıcılar hareket halindeyken dijital varlıklarına erişme, bunları güvenli bir şekilde görüntüleme, saklama ve aktarma, blok zinciri tabanlı oyunları akıllı cihaz üzerinde oynayabilme dahil sınırsız sayıda kullanım senaryosuna sahip oluyor.

Şimdi de bu cüzdan içinde ilk kez akıllı cihaz pasaportu ile batarya pasaportunu oluşturuyoruz. Kullanıcılar bu pasaport sayesinde blok zincir üzerinden cihaz parçalarının değişimi, servis bilgileri, tedarik zincirindeki süreçler gibi her türlü bilgiye güvenilir ve kolay bir şekilde erişebilecek. Parçaların nerede üretildiğinden tutun da bakım tarihine kadar akıllı cihaza ait her türlü bilgiye anında sahip olabilecek' ifadelerini kullandı.

BATARYA PASAPORTU

Benzer şekilde batarya pasaportunu da kullanıcıların hizmetine sunacaklarını bildiren Karakaş, şunları kaydetti:

'Farasis Energy ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurduğumuz Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri'nin ürettiği bataryaların pasaportunu, elektrikli araçların bataryalarına ilişkin tüm bilgileri içeren bir belge olarak düşünebilirsiniz. Bu belge, bataryanın üretim tarihinden kapasitesine, yaşına ve sağlık durumuna kadar birçok bilgiyi içeriyor.

Bu bilgilerin blok zincir üzerinde tutulması, bataryanın kökenini doğrulamaya ve izlenebilirlik sağlamaya yardımcı oluyor. Aynı şekilde karbon emisyonları ve sürdürülebilirlik performansı gibi takip edilmesi gereken konular da izlenebilir hale geliyor.

Birbirinden bağımsız ekosistemleri birbirine bağlamak ve kesintisiz akıllı yaşam çözümleri üretmek üzere blok zinciri teknolojisi üzerindeki çalışmalarımızı güçlü iş ortaklıklarıyla sürdüreceğiz. Yenilikçi çözümler
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