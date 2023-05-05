TOGG’a Amasya’da büyük ilgi

Saraydüzü Kışla Binasının önünde vatandaşlara tanıtılan Gemlik Mavisi TOGG, büyük ilgi gördü. Vatandaşlar sürücü koltuğuna geçerek fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.Vatandaşlardan 7 bin 615'inci TOGG talihlisi Uğur Mutlu, "Ağustos'ta inşallah teslim alacağım, Arabayı bakacağız, test edeceğiz, kontrol edeceğiz. İnşallah bekliyoruz. 1 milyon 290 bin liraya aldım. 60 bin lira peşin yatırdık. Devamını da inşallah yatıracağız. Yerli ve millî olduğu için TOGG'u tercih ettik. Çok heyecanlıyım, çıkması için çok heyecanlandım. İnşallah kısa zamanda da bekliyorum arabamı. Dua ettik ondan çıktı Allahın izniyle inşallah."Vatandaşlardan Talip Yeniçeri, "TOGG'un gelmesini bütün vatandaşlarımız istiyordu. Menzil olarak uzun menzil gidebilen bir araba. 10 yıla kadar aküsü rahat bir şekilde çalışabilen bir araba. 10 yıl sonra değiştirileceğini söylüyorlar. Tabi yakından daha incelemedik. Ben biraz sonra inceleyeceğim. Modifiyeli araçlarla ilgileniyorum. Ondan dolayı bir inceleyeceğiz."Şevval Güldal, "Çok mutluyuz buraya geldiği için Amasya'ya geldiği için. Zaten biz 100 yıldır bekliyoruz bunu ve Amasya'nın bir gururu oldu. Atatürk Samsun'dan sonra il durak yeri Amasya'ydı. TOGG'un da Amasya'ya gelmesi bize gurur verdi."TOGG Amasya'da bir süre daha sergilenmesinin ardından ilçelere doğru yola çıktı.