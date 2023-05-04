Soylu'dan berberlere pazar tatili açıklaması: Ticaret Bakanı ile görüştüm, başlıyor

Seçim çalışmaları kapsamında Beyoğlu'nda Berberler Odası üyeleriyle kahvaltı programında buluşan İçişleri Bakanı ve Ak Parti 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan ve İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz ile birlikte berberlere Pazar sürprizi yaptı.'PAZAR TATİLİ BERBERE ANA SÜTÜ GİBİ HELÂLDİR'Berberlere seslenen Soylu, 'Pazar tatili berbere ana sütü gibi helaldir. Ticaret bakanımızla biraz önce tekrar konuştum. Şükrü başkanın söylediğini de söyledim, dediğini ifade ettim. Dedi ki inşallah bu önümüzdeki pazar değil ondan sonra ki pazar berberlerde tatil başlıyor. Bu mesele bizim uzun zamandan beri, biz derken kendimizi sizin içinizde hissettiğim için biz diyorum. Onun için bizim uzun zamandan beri beklediğimiz takip ettiğimiz bir meseleydi. Nasıl hallolacağı yolunda da hep beraber güzel bir sistem kuruldu. O sistem içerisinde Allah'ın izniyle beraber o iş bundan sonra o şekilde devam edecek. Kimsenin sözüne bakmayız, biz berberlerin sözüne bakarız. Biz söylediğimiz sözleri kürsüde bırakmayız. Söylediğimiz sözlerin olana kadar takipçisiyiz. Çünkü biz Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma arkadaşlarıyız, yol arkadaşlarıyız, dava arkadaşlarıyız.' diye konuştu.'TAYYİP ERDOĞAN 100 YILLIK BİR HEDEF KOYDU: 'TÜRKİYE YÜZYILI' DEDİ'Soylu, 'Bakınız Tayyip Erdoğan iktidara geldiğinde, 2023 dedi millet burun kıvırdı. Ne dediler biliyor musunuz ? '3 ay önümüzü göremiyoruz. 2023 nasıl olacak?' diye. Peki 2023 hedeflerimizin bir çoğuna ulaştık mı? Ardından arka arkaya Tayyip Erdoğan 3 ay önümüzü 2000'li yılların başında göremediğimiz Türkiye'de Allah'ın izniyle 100 yıllık bir hedef koydu ve 'Türkiye Yüzyılı' ' dedi şeklinde konuştu.'HEPSİNİ ÇUVALA KOYUN, AMERİKA'YA GÖNDERİN'Soylu: 'Bakın siz sallarsanız, İstanbul'u sallarsınız. Siz sallarsanız Türkiye'yi sallarsınız berber esnafı. Buna müsaade etmeyin. LGBT'cileri , Apo'cuları, Selo'cuları, terör devleti kurmak isteyenleri, terörü belediyelere, belediyeleri teröre teslim etmek isteyenleri de bir çuvala koyun, hepsini Amerika'ya gönderin, Amerika'nın çocuklarına.' diye konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya programın sonunda plaket takdim edildi.BERBERLER TATİL KARARINDAN MEMNUN OLDUSoylu'nun bu açıklaması ise berber esnafını mutlu etti. Semt berberi olan Ömer ve Abdullah Bilbay kardeşler , Pazar günleri berber dükkanlarının tatil olmasının kendilerini memnun ettiğini belirterek, 'Bu gün Süleyman Soylu Beyoğlu Hasköy'deki Berberler Odasının düzenlediği proğramda daha önceden Pazar uygulaması önce kabul edilip daha sonra ertelenmesi nedeniyle bu sorunun giderileceğini söyledi. İki hafta sonra tüm berberlerin Pazar günü tatil yapacaklarını söyledi. Bu da esnaf için haftanın bir günü tatil yapma fırsatı kazanmaktan dolayı mutlu olduk. Bizimde tatile çoluk çocukla bir arada olmaya ihtiyacımız var. Bu müjdeli bir haber oldu' dediler.