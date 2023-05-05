Rus güvenlik şirketi Wagner Bahmut’tan çekilme kararı aldıklarını duyurdu

Prigojin, Wagner güçlerinin 10 Mayıs'a kadar Bahmutu terk etmesi gerektiğini dile getirdi.Prigojin, mühimmat eksikliği nedeniyle terk etmek zorunda olduğunu ve bunun Rusya Savunma Bakanı'nın hatası olduğunu vurguladı.Kremlin sözcüsü Peskov, Prigojin'in Bahmut hakkındaki sözlerini gördüklerini söyledi ancak konuya ilişkin yorum yapmadı.Mühimmatın nerede olduğunu sormuştuRus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, mühimmat verilmediği için öldürüldüklerini belirttiği savaşçıların görüntüsünü yayımlayıp Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'a bağırarak mühimmatın nerede olduğunu sordu.'Kremlin'in aşçısı' olarak da tanınan Prigojin, kendisine ait 'Konkord' adlı şirketin sosyal medya hesabı üzerinden Ukrayna'daki savaşta yaşadıkları mühimmat sorunuyla ilgili video yayımladı.