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Osman Gökçek Keçiören'de esnaf ziyaretinde bulundu

AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Osman Gökçek, Keçiören'de esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla konuştu.

Osman Gökçek Keçiören'de esnaf ziyaretinde bulundu
Ekleme: 5.05.2023 - 12:58 Güncelleme: 5.05.2023 - 13:05 / Editör: Ozge Selin
Osman Gökçek Keçiören'de esnaf ziyaretinde bulundu
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü ve AK Parti 2. bölge 5. sıra Milletvekili Adayı Osman Gökçek, Ankara'daki saha çalışmalarını sürdürüyor.

Gökçek bu sefer de Keçiören'de vatandaşlarla buluştu.

Osman Gökçek, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ile birlikte ilçedeki esnafları ziyaret etti.

Pazar yerlerine uğramayı da ihmal etmeyen Gökçek, vatandaşlara AK Parti'nin yeni dönem projeleri hakkında bilgi verdi.

Osman Gökçek Keçiören'de esnaf ziyaretinde bulundu


Osman Gökçek Keçiören'de esnaf ziyaretinde bulundu

Osman Gökçek Keçiören'de esnaf ziyaretinde bulundu



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