Osman Gökçek Keçiören'de esnaf ziyaretinde bulundu

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü ve AK Parti 2. bölge 5. sıra Milletvekili Adayı Osman Gökçek, Ankara'daki saha çalışmalarını sürdürüyor.Gökçek bu sefer de Keçiören'de vatandaşlarla buluştu.Osman Gökçek, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ile birlikte ilçedeki esnafları ziyaret etti.Pazar yerlerine uğramayı da ihmal etmeyen Gökçek, vatandaşlara AK Parti'nin yeni dönem projeleri hakkında bilgi verdi.