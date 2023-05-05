Operasyonla ele geçirdiler… Piyasa değeri 400 bin lira…

İstanbul’da düzenlenen “Sahte İçki” operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan 860 litre alkollü sıvı ve sekiz adet sahte içki ve alkol imalatında kullanılan kit ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Ataşehir İlçesi'nde bir adrese 'Sahte İçki' operasyonu düzenledi. Bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan 860 litre alkollü sıvı ve sekiz adet sahte içki ve alkol imalatında kullanılan kit ele geçirildi. Adreste dezenfektan ve yüzey temizleyicisi adı altında sahte içki imalatında kullanılan etil alkol üretimi yapıldığı ve satılarak piyasaya sürüldüğü tespit edildi.