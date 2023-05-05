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O illerde kuvvetli yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 Mayıs hava durumu tahminleri açıklandı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları sağanak yağışla beraber batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalırken, yeni uyarı geldi.

Ekleme: 5.05.2023 - 10:39 Güncelleme: 5.05.2023 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
O illerde kuvvetli yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun Batısı'nın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu ile İç Ege'nin kuzey ve doğusunda; Düzce, Bolu ve Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu ile İç Ege'nin kuzey ve doğusunda; Düzce, Bolu ve Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Hava durumu tahminleri, Meteoroloji'nin son dakika değerlendirmeleri ile belli oldu. Son hava durumu değerlendirmelerine göre İstanbul, Bursa, Edirne, Kocaeli İç Ege'nin kuzey ve doğusunda; Düzce, Bolu ve Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağış görülecek. Yapılan açıklamada, Düzce, Bolu ve Eskişehir çevrelerinde görülecek yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 19°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 14°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 7°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 10°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 7°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 11°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

IĞDIR 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
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