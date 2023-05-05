O illerde kuvvetli yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun Batısı'nın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu ile İç Ege'nin kuzey ve doğusunda; Düzce, Bolu ve Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu ile İç Ege'nin kuzey ve doğusunda; Düzce, Bolu ve Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Hava durumu tahminleri, Meteoroloji'nin son dakika değerlendirmeleri ile belli oldu. Son hava durumu değerlendirmelerine göre İstanbul, Bursa, Edirne, Kocaeli İç Ege'nin kuzey ve doğusunda; Düzce, Bolu ve Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağış görülecek. Yapılan açıklamada, Düzce, Bolu ve Eskişehir çevrelerinde görülecek yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA 13°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE 12°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 12°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 12°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 13°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 16°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 9°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 18°C, 32°CParçalı ve az bulutluANTALYA 19°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 14°C, 34°CParçalı ve az bulutluK.MARAŞ 13°C, 29°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 10°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 12°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİVAS 7°C, 23°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 12°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 7°C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK 11°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 12°C, 27°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 10°C, 17°CParçalı ve az bulutluTOKAT 7°C, 26°CParçalı ve az bulutluTRABZON 11°C, 16°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 2°C, 19°CParçalı ve az bulutluIĞDIR 11°C, 23°CParçalı ve az bulutluMALATYA 9°C, 25°CParçalı ve az bulutluVAN 3°C, 18°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 6°C, 26°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 10°C, 29°CParçalı ve az bulutluSİİRT 10°C, 26°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 15°C, 30°CParçalı ve az bulutlu