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Maltepe'de cephanelik gibi eve operasyon!

İstanbul’un Maltepe ilçesinde polis ekiplerince bir otomobile ve eve yapılan operasyonda 52 silah ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 5.05.2023 - 14:57 Güncelleme: 5.05.2023 - 14:59 / Editör: Ozge Selin
Maltepe'de cephanelik gibi eve operasyon!
İstanbul Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Mayıs'ta Maltepe ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobile ‘dur' ihtarında bulunuldu.

Durdurulan araçtaki F.Y., B.F.K. ve Y.A. adlı şahısların GBT sorgulaması yapılırken, araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişinin Maltepe Gülsuyu Mahallesi'ndeki evlerine savcılık talimatıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda Y.T., F.E.A. ve U.K. adlı 3 kişi daha yakalanırken, yapılan aramalarda 52 silah ve 21 silah kutusu ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin tamamı Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı. Burada ifadeleri alınan şüpheliler, “6136 SKM” suçundan 2 Mayıs'ta Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlıların tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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