Karadeniz Gazı faturaya yansıdı! Detaylar Resmi Gazete'de: O tutarlar da iade edilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olmasıyla ilgili kararnameye ilişkin detaylar belirlendi.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK)'nin Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasları belirlediği kurul kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24 Nisan tarihinden 31 Mayıs tarihine kadar olan ilk fatura tahakkuklarında sistem kullanım bedelleri ve buna ilişkin vergilerin tamamı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.Hesaplanan tüketim bedeli üzerinden yüzde yüz oranında indirim yapılarak toplam ödenecek tutar fatura üzerinde 0 (sıfır) lira olarak gösterilecek.24 Nisan 2024 tarihinden sonra hatalı olarak tahakkuk ettirilen faturalar iptal edilecek ve varsa fazladan tahsil edilen tutarlar aboneye iade edilecek. Şirketler faturanın iptalinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde aboneye nakden iade etmekle yükümlü olacak. İade yükümlülüğü, mekanik sayaç kullanan aboneler için ilk faturada mahsuplaşma, ön ödemeli sayaç kullanan aboneler için ise hesaba kredi yükleme suretiyle yerine getirilebilecek.6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle doğal gaz faturalarının tahakkuk ve tahsilatı ertelenen konut, ibadethane ve cemevi abonelerine tahakkuk ettirilecek ilk faturalarındaki tüketimlerinin otuz günlük kısmı Bakanlık bütçesinden karşılanacak.24 Nisan tarihinden 31 Mayıs tarihine kadar tahakkuk ettirilecek ilk bedelsiz faturayı müteakip 1 Mayıs 2024 tarihine kadarki tüketim faturalarında, tüketimin 25 metreküpe kadar olan kısmı için indirim tutarı hesaplanacak ve hesaplanan indirim tutarı toplam fatura tutarından düşülecek. Yapılacak hesaplamalarda, doğal gaz tüketiminden indirilecek 25 metreküpe kadar olan kısım 'her bir sayaç esas alınarak' belirlenecek. Faturalandırma dönemi içerisinde sayaçtan ölçülen tüketimin 25 metreküpe ulaşmaması halinde 25 metreküpten eksik kalan miktar sonraki dönemlerde indirime konu edilmeyecek.Faturalandırma döneminin herhangi bir nedenle 60 günü aşması durumunda, önceki faturanın bildirilmesinden itibaren geçen her bir ay için doğal gaz tüketiminin en fazla 25 metreküpe kadar olan kısmı tüketim miktarından indirilecek.Ön ödemeli sayaç kullanan konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin sayaçlarının 24 Nisan tarihinden sonraki ilk okunması sırasında endeks değeri üzerinden hesaplanan tüketim miktarı abonenin hesabına 'alacak' olarak yansıtılacak ve abonenin sonraki alımında bu alacak karşılığında bedelsiz olarak kartına kredi yüklenecek.Ayrıca, ön ödemeli sayaç kullanan merkezi ısıtma sistemi müşterilerine alacak olarak yansıtılan miktar veya tutarın tümü tüketici tarafından yapılacak ilk doğal gaz kredisi alım işleminde, dağıtım şirketi tarafından bedelsiz kredi olarak yüklenecek.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak bedelsiz doğal gaz faturası uygulaması ve akabinde 1 Mayıs 2024'e kadar uygulanacak indirim ile ilgili tüketicilerin müsterih olması gerektiğine işaret ederek, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlerken tüm aboneler için gereken ayrıntıları titizlikle ele aldıklarını vurguladı.Yılmaz, Türkiye enerji sektörünün tarihi günler yaşadığını belirterek, 'Hep birlikte bir rüyanın gerçekleşmesine şahit oluyoruz. Ancak yolun daha çok başındayız. Yerli doğal gaz sadece tüketicilerimizin yüzünü güldürmekle kalmayacak. Türkiye'nin enerjide bir ticaret merkezi, küresel bir enerji devi olmasının da önünü açacak.' ifadesini kullandı.Dağıtım şirketlerinin gerekli hassasiyeti ve özeni göstererek vatandaşlara hizmet vereceğini aktaran Yılmaz,'19,7 milyon doğal gaz abonemiz var. Merkezi sisteme bağlı mesken sayısı 2,8 milyon. Yaklaşık 320 bin de ön ödemeli abonemiz var. Usul ve esasları belirlerken ince eleyip sık dokuduk. Hiçbir abonenin hakkının zayi olmaması için gerekli bütün detayları kapsayan bir düzenleme yaptık. Dağıtım şirketleri de gerekli hassasiyeti ve özeni göstererek vatandaşlarımıza hizmet verecek. Elbette biz de süreci yakından takip edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri ile sağlanan bedelsiz kullanım ve akabinde uygulanacak indirimle birlikte yaklaşık 40 milyar lira vatandaşlarımızın cebinde kalacak. Milletimize hayırlı olsun.' bilgisini verdi.Öte yandan, dağıtım şirketleri en geç 31 Mayıs tarihine kadar, bu 'Usul ve Esaslar' kapsamındaki abonelerinden mekanik sayaç kullananlar için en az bir kere fatura düzenlemekle ve ön ödemeli sayaç kullananlar için en az bir kere okuma bildirimi bırakmakla yükümlü olacak. Dağıtım şirketleri 1 Mayıs 2024'e kadar, ön ödemeli sayaç kullanan konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin sayaçlarını ayda en az bir kere okumakla ve okuma bildirimi bırakmakla yükümlü olacak.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir ay boyunca evlerde ücretsiz doğalgaz müjdesi sonrasında Mayıs ayı başında doğalgaz faturaları 'Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı Düzenlemeleri çerçevesinde Devlet tarafından karşılanmış. Karadeniz gazımız hayırlı olsun'' notu ile kesilmeye başlandı.Türkiye'nin dört bir yanından faturalar gelmeye de devam ediyor. Bedava doğalgaz kapsamında faturalara ücret yansıtılmadığını belgeleyen Çankırı, Çorum, Kastamonu, Karabük, Balıkesir, Yozgat ve Ankara'dan gelen doğalgaz faturaları da bunun göstergesi oldu.Örneğin Ankara Keçiören ilçesindeki bir vatandaşın doğalgaz faturası 3 bin 463 TL tutarken, bu tutar '0 TL' olarak faturaya yansıtıldı. Yine Ankara'da bir başka vatandaşın 2 bin 695 liralık faturasının Cumhurbaşkanlığının düzenlemesiyle devlet tarafından ödendiği ifade edilip faturaya 0 TL sıfır kuruş yansıtıldığı belirtildi. Balıkesir'deki bir vatandaşa ise bin 71 TL doğalgaz faturası geldi ama bedava fatura kapsamında 0 TL yansıtıldı. Yine Balıkesir'deki 677 TL tutan faturadan ödeme alınmadı. Balıkesir'den gelen bir başka doğalgaz faturası ise 6 bin 467 TL tuttu, bu faturada ' Bu faturanıza esas 6467.19 TL'lik tutar, Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri çerçevesinde devlet tarafından karşılanmıştır. Karadeniz gazımız hayırlı olsun' notu eklendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde 20 Nisan 2023'te doğalgaz ile ilgili müjdeleri duyurmuştu. Başkan Erdoğan, ilk bir ay konutlarda doğalgazın ücretsiz olacağını ifade etmişti. Bir yıl boyunca da mutfak ve ısıtmada kullanılan kısmının ücretsiz yapılacağını açıklamıştı.Bedava doğalgaz uygulamasında ilk faturalar ise sosyal medyada paylaşılmıştı. Vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarından ilk gelen faturalarını paylaşıp 'Adam ödedi, yaparsa Erdoğan yapar' başlıklı paylaşımlar da yaparak Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Türkiye'nin birçok şehrinde bedava doğalgaz uygulaması için 'SIFIR TL' olarak yansıtılan faturalar ise kesilmeye devam ediyor.